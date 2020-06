Copasavana è il primo singolo che anticipa il nuovo album del producer israeliano Kutiman

Copasavana è il nuovo singolo del producer israeliano Kutiman dedicato all’Africa e a un viaggio in Tanzania.

Kutiman è un artista e produttore autorevole, noto per il suo personale stile che mescola elettronica, world music e jazz contemporaneo, un must per tutti i fan di Khruangbin, Tom Misch & Yussef Dayes e Kamasi Washington e gli estimatori del lavoro di etichette come Strut Records, Analog Africa e Soundway.

Copasavana è il primo singolo estratto dall’album Wachaga che uscirà il 17 luglio 2020 per Siyal Music.

Il nuovo lavoro discografico di Kutiman nasce da field recording e session registrate nel 2014 ai pendii del Kilimangiaro con musicisti locali, in seguito rielaborate nel suo studio nel deserto del Negev.

Il video di Copasavana è stato realizzato manipolando le riprese del viaggio di Kutiman. (La redazione)