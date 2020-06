Dalle Teche della Rai spunta questo prezioso filmato del 1960 in cui il trombettista Dizzy Gillespie e il suo quartetto si esibisce in esclusiva per la nostra televisione di Stato.

L’ensemble di Gillespie è composto da Art Davis al contrabasso, Junior Mance al pianoforte, Leo Wright al flauto e al sax e Teddy Stewart alla batteria.

A presentare il quintetto jazz è Aba Cercato.

Due i brani estratti e trasmessi: Tour de force e I Found a Million Dollar Baby. (La redazione)