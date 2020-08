Entrepreneur è il nuovo singolo di Pharrell Williams che celebra la black culture attraverso esempi di carriere brillanti di alcuni protagonisti della comunità di colore.

L’artista con il brano, che vede la partecipazione di Jay-Z, mette in luce con orgoglio i risultati professionali di oltre una dozzina di imprenditori neri, attraverso parole e immagini di forte impatto.

I protagonisti del videoclip sono Issa Rae, Nipsey Hussle, Tyler, The Creator, Robert Hartwell, Six Sev, TyAnthony Davis (fondatore della Vox Collegiate Junior High), Vincent Williams (fondatore di Honey’s Kettle), Iddris Sandu, Beatrice Dixon (fondatrice di Honey’s Pot), Arthell & Darnell Isom (fondatori di D’ART Shtajio), Neighbors SkateShop, Alrick Augustine, Denise Woodard (fondatrice di Partake Cookies), Chace Infinite (fondatore di Harun Coffee Shop), Chef Alisa (fondatrice di My Two Cents), Debbie Allen (fondatrice di Tribe Midwifery), Angela Richardson (fondatrice di PUR Home), Miss Bennett Fitness, Black and Mobile, Trill Paws Dog Accessories, Third Vault Yarns e “The First Black Valedictorian of Princeton” Nicholas Johnson.

Entrepreneur è un inno in cui Pharrell Williams porta avanti, in uno slancio pieno di sentimento e con il suo caratteristico registro, un messaggio forte e edificante.

«Nell’assemblarlo, ho chiesto ad alcune delle persone più qualificate che conosco in ogni campo (da Angela Davis a Tyler, The Creator, alla rappresentante Barbara Lee), di dialogare con noi pensando ai prossimi passi da compiere. Volevo trasmettere una visione di un futuro pieno di artisti, creatori e imprenditori che possono mantenere la promessa dei principi di questo paese».

Pharrell Williams è uno degli artisti più influenti di quest'epoca.