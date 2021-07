Più di sei milioni di visualizzazioni in appena 23 ore dalla pubblicazione per il nuovo videoclip I wanna be your slave dei Måneskin pubblicato su YouTube.

Tantissimi i commenti entusiastici al video “provocatorio” della giovane band romana che, incredibilmente, sta dominando le classifiche internazionali.

I commenti più numerosi sono quelli in lingua russa. Sapete dirci perché? Nel frattempo noi ci andiamo ad ascoltare I Wanna be your dog degli Stooges. (La redazione)

