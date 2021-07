Una voce calda, morbida e avvolgente: così si presenta l’emergente cantautrice soul britannica Kat Eaton nel suo album debutto Talk to Me.

Nativa del Galles, cresciuta a Sheffield e ora di base a Londra, nel suo primo progetto discografico Kat si dimostra sfacciatamente audace e consapevole delle sue capacità di cantante e autrice, fondendo senza sforzo le sue radici soul e r&b con le doti vocali e di scrittura. Il risultato è che le 10 tracce che compongono Talk to Me sono mature, ben prodotte, e terribilmente orecchiabili.

Questo è immediatamente chiaro sin dal primo brano, la ritmata Barricade, una bella fetta di northern soul che non può che far muovere il piedino a tempo. Ma l’impressione è confermata con tutte le tracce successive, da Checking In, in cui Kat chiama un ex da ubriaca, alla romantica ballata Dreaming Of You, al rhythm n blues incalzante di Put Your Love In My Arms, fino alla title track, Talk to Me, che tratta il delicato tema della salute mentale.

Talk to Me è un album scorrevole e molto radiofonico, che conquista l’ascoltatore nella sua semplicità. Sebbene il disco prenda ispirazione dal tradizionale suono soul del passato, ricordando personalità di alto calibro come Barbara Lynn e Lesley Gore, riesce nella delicata impresa di rinnovare le sonorità vintage con abbellimenti contemporanei e testi in linea con il 21° secolo.

Questo è un debutto con la D maiuscola, in cui Kat Eaton canta con la sicurezza di un veterano esperto, l’entusiasmo di una giovane emergente, e l’emozione di un vero artista. (Adaja Inira)

