Click Click Domino – il nuovo album degli inglesi Chris Turpin e Stephanie Ward (alias Ida Mae) – è stato scritto in tour, sul sedile posteriore di un tour bus e nei camerini dei piccoli club e delle grandi arene in cui il suo si è esibito girando il mondo, dagli States al vecchio continente, passando per Asia e Australia.

I brani di Click Click Domino sono crudi e diretti, alimentati da un mix innovativo di strumentazione vintage e produzione moderna, incontrando il gusto del primo rock and roll, del country classico, del british folk e del soul degli anni ’50, risvegliando l’amore per il garage rock proiettandolo nel nuovo millennio.



L’album è stato regitsrato tra l’Inghilterra e Nashville con Ethan Johns, già al lavoro con Ray LaMontagne, Laura Marling, Kings of Leon, Elvis Costello, Robert Plant & Alison Krauss, M. Ward, The Lumineers e Brandi Carlile.

Gli Ida Mae hanno raggiunto la formula del successo e il nuovo disco ne è l’inconfutabile prova con le sue 13 canzoni dal grande appeal.

Click Click Domino è uscito il 16 luglio 2021 per 16 Luglio per Thirty Tigers. Buon ascolto. (La redazione)

