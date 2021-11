Il leopardo delle nevi. La colonna sonora di Nick Cave e Warren Ellis

1 Minuto

Invada Records e Lakeshore Records pubblicheranno la colonna sonora originale di Nick Cave e Warren Ellis del film-documentario La Panthère Des Neiges, di Marie Amiguet, in uscita il 15 dicembre 2021.

Nel cuore degli altopiani tibetani, il fotografo Vincent Munier guida lo scrittore Sylvain Tesson nella sua ricerca del leopardo delle nevi. Lo introduce alla delicata arte di guardare fuori, leggere le tracce e la pazienza necessaria per intravedere gli animali. Percorrendo le vette abitate da presenze invisibili, i due uomini intrecciano un dialogo sul nostro posto tra gli esseri viventi e celebrano la bellezza del mondo. Sinossi

La colonna sonora, di cui oggi è stato anticipato un brano su YouTube dal titolo We Are Not Alone, è uno dei progetti cinematografici più sentiti e inquietanti di Ellis e Cave. (La redazione)

Il brano “We Are Not Alone“

La Panthère des neiges (Marie Amiguet)