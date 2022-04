«A Legacy of Rentals» è il nuovo album di Craig Finn degli Hold Steady

1 Minuto

164 Parole

Il 20 maggio 2022 Craig Finn, già leader e cantante degli Hold Steady, pubblicherà il suo nuovo album da solista A Legacy of Rentals, seguito di All These Perfect Crosses del 2020.

A Legacy of Rentals è stato scritto da Craig Finn nel 2020 a Minneapolis durante la pandemia e le manifestazioni legate all’omicidio di George Floyd.

Il disco è stato poi prodotto in studio da Josh Kaufman e D. James Goodwin con la collaborazione di musicisti di livello come Michael Libramento, Joe Russo, Cassandra Jenkins, Annie Nero, Stuart Bogie e molti altri.

Per chi conosce lo stile degli Hold Steady e di Craig Finn il nuovo A Legacy of Rentals non sarà una sorpresa ma una graditissima conferma di quel favoloso stile recitato su un impianto indie, alternative e classic rock. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA