L’album d’esordio di Charlie Hickey

1 Minuto

131 Parole

Nervous at Night è l’album di debutto di Charlie Hickey, undici tracce in cui il giovane cantautore statunitense descrive in dettaglio il passaggio sgraziato della vita dall’adolescenza all’età adulta.

Per il suo primo album Charlie Hickey ha lavorato con un team di musicisti di primo piano: il capo dell’etichetta e amica d’infanzia Phoebe Bridgers, il produttore Marshall Vore e i colleghi musicisti Harrison Whitford, Christian Lee Hutson e Mason Stoops.

Nervous at Night sarà pubblicato il 20 maggio 2022 per Saddest Factory e si preannuncia come un disco che alterna ballate tranquille e profonde con brani brillanti e ammalianti. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA