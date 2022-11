«Disegno» è il nuovo singolo di Anna Cuomo

2 Minuti

281 Parole

È uscito il 5 novembre 2022, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo della cantautrice Anna Cuomo dal titolo Disegno.

Un nuovo capitolo della ricerca, iniziata con il primo album Vanilla del 2012, di un universo sonoro e autorale che attraversa con eleganza la scena musicale.

Dopo l’EP Canto continuo del 2021 e il singolo di aprile 2022 intitolato Tra il sole e la neve, Anna Cuomo ci presenta un brano dall’atmosfera sofisticata che si avvale della collaborazione di musicisti come Peppe Iervolino alle tastiere, Francesco De Laurentiis ai violini, Marco Maiello al flicorno, Martino Malacrida alla batteria e Luciano Cricelli alla chitarra autore del brano.

Con Disegno Anna ci accompagna nel suo mondo di toni caldi e cristalli luminosi con leggerezza e profondità e già dalle prime note si intuisce che qui ogni dettaglio fa la differenza. Si entra in punta di piedi in un territorio che coinvolge l’ascolto con una melodia che esalta l’espressività della voce unita ai duetti con il flicorno di Marco Maiello.

Gli arrangiamenti dei violini e delle tastiere di Peppe Iervolino e di Francesco De Laurentiis danno poi al brano un ampio respiro regalando sensazioni avvolgenti.

Il tema qui è l’amore, la fiducia, la resa al destino.

Anna Cuomo ci rende partecipi di quei momenti che precedono una nuova storia d’amore, momenti in cui il desiderio è diviso fra aspettative, dubbi e voglia di lasciarsi andare. Se alla fine cediamo non importa, perché va bene così, i timori svaniscono e ci si fida di un sesto senso “… così mi arrendo in un minuto…era un disegno…”. (La redazione)