Anna Cuomo con il nuovo singolo «Tra il sole e la neve»

Anna Cuomo è una cantautrice italiana di talento che ha iniziato a muovere i primi passi negli anni ’80 come musicista da piano bar e successivamente – negli anni ’90 e 2000 – come band leader.

Negli anni ’90 è stata due volte in finale al Premio Recanati (oggi Musicultura), vincitrice di un premio regionale con il brano La sete mentre nel 2012 è finalista del Premio Bianca D’Aponte.

Corista di Fred Bongusto, Rosanna Fratello, Gigi D’Alessio, Alan Sorrenti, Gianni Nazzaro, Anna Cuomo ha lavorato anche sulle navi da crociera, collaborando inoltre con vari musicisti nei loro progetti come cantante e autrice in Italia, Svizzera e Giappone.

Ha autoprodotto un disco di canzoni napoletane in chiave jazz, Napoli Sweet Naples del 2021, e uno di composizioni originali dal titolo Vanilla del 2022.

Diplomatasi in Teatro comico all’Accademia del Comico di Milano, Anna Cuomo ha vissuto a Londra per 8 anni e Rio de Janeiro.

Nel suo EP del 2021, Canto continuo, ha interpretato le canzoni di un cantautore italo-brasiliano, Luciano Cricelli. Inoltre ha cantato Se ami me in duetto con Fadi Nasr, autore del brano vincitore del Premio Acume 2021, mentre nel 2022 cura la versione inglese di Se poi mi dirà dal titolo What if.

L’11 aprile 2022 è uscito il nuovo singolo di Anna Cuomo intitolato Tra il sole e la neve, un brano attraverso il quale la musicista e cantante ci porta in un mondo più intimo ma dove molti troveranno qualcosa di proprio.

Un’assenza che lascia un dolce ricordo, una dedica a qualcuno di speciale che un giorno ci ha fatto felici. Non vi è dolore tra le parole ma una sorta di ringraziamento perché anche se le cose sono cambiate rimangono i sorrisi a fare compagnia.

Il tempo 3/4 della canzone ha una cadenza dondolante e la foto di copertina, con l’altalena in movimento nel cielo, sembra suggerire un’alternanza di sensazioni. Come a voler raccontare che il passato è passato e quello che rimane è la voglia di sorridere. Buon ascolto. (La redazione)