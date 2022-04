Elisa in concerto. Tutte le date dal vivo dell’artista friulana

2 Minuti

235 Parole

Elisa Toffoli, in arte Elisa, è una delle cantautrici più originali e talentuose del panorama italiano.

Artista dal respiro internazionale, all’età di sedici anni incontra Caterina Caselli che decide di offrirle la possibilità di perfezionare l’inglese negli Stati Uniti.

A distanza di qualche anno da quella esperienza oltreoceano, esattamente nel 1997, esce il primo album di Elisa dal titolo Pipes & Flowers, che nel 1998 si aggiudica la Targa Tenco come Miglior opera prima.

Segue nel 2000 segue Asile’s World, il secondo album della musicista e cantautrice friulana. Un disco che evidenzia, rispetto alle sonorità più aperte e solari del precedente, un sound più profondo e passionale esaltato anche dall’uso ricercato dell’elettronica.

Nel 2001 vince il Festival di Sanremo con il brano Luce (Tramonti a nord est) con il quale si aggiudica anche il Premio della Critica e i premi Volare (per la miglior interpretazione) e Radio e Tv. Sempre nel 2001 esce il suo terzo album Then Comes The Sun.

Prende il via dunque una carriera internazionale inarrestabile, tra colonne sonore e tour che la portano a pubblicare altri otto album in studio per un totale, a oggi che scriviamo, di undici lavori sulla lunga distanza.

L’ultimo, Ritorno al futuro/Back to the Future, uscito il 18 febbraio 2022 è il disco che ha dato il nome alla sua nuova anche tournée. (La redazione)