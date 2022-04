L’artista greca Σtella con il secondo album «Up and Away»

1 Minuto

208 Parole

Up and Away è il secondo album della pittrice, musicista e performer di Atene Σtella.

Al suo debutto su Sub Pop, l’artista greca si appresta a pubblicare un vero e proprio inno pop dalle tinte vintage con canzoni ipnotiche che attingono perfino dalla tradizione ellenica.

Up and Away, in uscita il 17 giugno 2022, segna anche un cambiamento personale di Σtella, a dimostrazione che in fondo – come scriveva il filosofo Eraclito – “non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume”.

Per me, l’espressione “up and away” simboleggia la libertà, una liberazione – il nostro bisogno di liberarci e volare lontano, come fanno i supereroi. Questo video racconta la storia vera e ispiratrice di come due musicisti di rebetiko sono fuggiti dal fuoco durante l’occupazione della Grecia da parte delle potenze dell’Asse negli anni ’40. Σtella

L’annuncio dell’uscita del disco è anticipato dalla title track Up and Away, singolo accompagnato da un video diretto da Σtella e animato da Yokanima. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA