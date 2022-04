Gabriella Martinelli. «Tutto daccapo» è il nuovo singolo e video della cantautrice

1 Minuto

180 Parole

Esce oggi, 20 aprile 2022, Tutto daccapo il nuovo singolo e video di Gabriella Martinelli, secondo estratto e title track del sui ultimo album.

Gabriella Martinelli si mette a nudo raccontando le sue molteplici sfumature di artista eclettica ma perfettamente riconoscibile. E lo fa con un brano dal sound esplosivo e un messaggio trasversale.

Già vincitrice di Area Sanremo 2019, in gara con Lula al 70° Festival della Canzone Italiana con la canzone Il gigante d’acciaio nella categoria Nuove Proposte, Gabriella Martinelli è nata a Roma e cresciuta in Puglia ed è un’artista poliedrica in continua evoluzione. Cantautrice e polistrumentista dalle molteplici influenze musicali che s’incontrano in un progetto artistico del tutto originale.

Negli anni ottiene importanti premi legati alla canzone Italiana, fra cui Musicultura, Premio Bindi, Targa Bigi Barbieri, Premio L’Artista che non c’era. Nel 2013 pubblica il suo album d’esordio Ricordati di essere felice, seguito da un secondo disco La pancia è un cervello col buco nel 2018. Il 10 dicembre 2021 è uscito Tutto Daccapo, il suo terzo album. (La redazione)