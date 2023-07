La Notte dei Serpenti, un concerto per celebrare la cultura abruzzese

Sabato 29 luglio 2023 allo Stadio del Mare di Pescara si terrà la prima edizione de La Notte dei Serpenti, un concerto ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la tradizione musicale della regione.

Il concerto vedrà la partecipazione di Giusy Ferreri e Gianluca Grignani, due grandi nomi del panorama musicale italiano, che si esibiranno insieme all’Orchestra dei Serpenti e al coro, composti da musicisti e cantanti per la maggior parte abruzzesi, di origine o di nascita.

Per dare il nome a questa nuova iniziativa culturale e musicale volta a dare una nuova visione dell’Abruzzo, il direttore artistico ha scelto di ispirarsi al celebre culto di San Domenico, che vede il suo punto apicale nell’antichissimo rito “Festa dei Serpari” a Cocullo (AQ), identificando nel serpente un simbolo esotico, potente, misterioso, affascinante e attrattivo.

Il programma del concerto prevede un repertorio di brani tradizionali abruzzesi, riarrangiati in chiave moderna e impreziositi dalle armonizzazioni del Maestro Melozzi. Tra i brani in programma, ci saranno Mare Maje (Scura Maje), Tutt li fundanell, J’Abruzzu, La Jerv a Lu Cannet, Vola Vola Vola e Addije, addije amore.

Il concerto sarà un’occasione unica per conoscere e apprezzare la ricca cultura musicale abruzzese, in una cornice suggestiva come lo Stadio del Mare di Pescara. (La redazione)