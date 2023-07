Il ritorno degli Handsome Family con il nuovo album «Hollow»

Formatisi a Chicago ma di stanza ad Albuquerque, New Mexico, gli Handsome Family sono un duo americano composto da Brett e Rennie Sparks, coppia sia nel lavoro che nella vita.

Da sempre sono tra i principali interpreti della scena alternative country statunitense, specializzati in murder ballads dal sapore folk che hanno incantato il pubblico di Nick Cave e Leonard Cohen.

A distanza di sette anni dall’ottimo Unseen (2016), il duo americano torna con l’undicesimo lavoro in studio dal titolo Hollow, in uscita l’8 settembre 2023 per Loose Music.

Gli Handsome Family sono noti al grande pubblico per la ballad Far From Any Road, sigla della prima indimenticabile stagione della serie HBO True Detective.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico Hollow arrivano i due singoli Joseph e Skunks. (La redazione)