«No. 2» di Erobique. La colonna sonora ideale per le vacanze 

Avevamo lasciato Carsten “Erobique” Meyer che salutava le belle ragazze mentre prendeva il largo con la sua barca a vela nel singolo Salut Les Copines!, lo ritroviamo con un nuovo ed entusiasmante album dal titolo No.2. La colonna sonora perfetta per andare in vacanza.

La tracklist di No.2, che arriva a 25 anni dal precedente disco sotto lo pseudonimo Erobique, si dipana tra sonorità lofi, synths, e un misto di California soul, Balearic House, French Pop e Italodisco, diventando un viaggio tra le sonorità che il tastierista, produttore, e disegnatore tedesco ci fa visitare.

Si passa dall’exotica del sexy Acquamarina, al ritmo broken beat di Der Arpeggiator, dall’ispirazione anni 70 di brani come Verkakt, al chiaro rimando agli 80 nel synth wave di Mantas o ai suoni da videogioco di Ravedave.

Con la soulful elettronica di Ahoj! si approda direttamente al porto pieno di barche pronte ad assaporare la salsedine, per poi tuffarsi in Italotape e farsi trasportare dalle sue onde.

Menzione speciale per la ballata futuristica Synesthesie con la voce della brava Sophie Kennedy, e per Riding Low, forse il brano che più di ogni altro riesce a fare da sintesi di tutti i suoni che hanno ispirato l’album.

No.2 evoca il sole, la spiaggia e il dolce far nulla tipico del periodo estivo. Per chi le vacanze le fa, e per chi se le sogna, Erobique ha le coordinate per viversi al meglio questa estate 2023. (Adaja Inira)

