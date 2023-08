Il mondo dell’hip hop piange la morte del rapper Magoo

Il mondo dell’hip hop è in lutto per la morte di Magoo, rapper del duo statunitense Timbaland & Magoo. L’artista, all’anagrafe Melvin Barcliff, aveva 50 anni.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma la moglie, Meco, ha fatto sapere che Magoo soffriva di asma e nell’ultima settimana aveva lamentato di non sentirsi bene. Tuttavia, le sue condizioni non erano apparse così gravi da lasciare presagire il tragico esito. Ad ogni modo si sta indagando per chiarire le cause della morte.

Nato a Virginia Beach nel 1973, Magoo è cresciuto tra Virginia Beach e Chesapeake, in Virginia. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 1996, quando ha fondato un duo hip hop insieme a Timbaland esordendo nel 1997 con l’album Welcome to Our World.

Magoo ha collaborato con artisti del calibro di Missy Elliott, Pharrell Williams, Jay-Z, Nelly, Aaliyah e molti altri. È stato uno dei rapper più influenti degli anni 2000 e la sua musica ha lasciato un segno indelebile sulla scena hip hop.

La morte di Magoo è una grande perdita per il mondo della musica rap. Il suo talento e la sua creatività rimarranno sempre nella memoria dei suoi fan. (La redazione)