Jazz e rap nel nuovo 45 giri dei Jazz Defenders con Doc Brown

Squadra che vince non si cambia! The Jazz Defenders da Bristol lo sanno bene, e quindi ripropongo l’accoppiata con il rapper e attore da Londra Doc Brown sul nuovo 45 giri Rolling On a High/Looking Back.

The Jazz Defenders sono la costola jazz del gruppo funk The Haggis Horns, guidati dal pianista George Cooper, e hanno esordito nel 2019 con l’album Scheming, improntato al jazz tradizionale in stile Blue Notefine anni 60.

Solo nel secondo album King Phoenix del 2021 si lasciano andare a sperimentazioni più audaci, ed è qui che appaiono i primi brani che mischiano jazz e rap, e la prima collaborazione con Doc Brown, sul singolo Perfectly Imperfect che riscosse il consenso sia del pubblico che dei critici.

Avendo constatato che la combo funziona bene, i nostri ripropongono due brani che ricordano quel filone di jazzy hip hop che prese piede negli anni ’90, di cui il progetto Jazzmatazz di Guru si fece portavoce.

È in quella vena che si colloca il nuovo 45 giri, su cui troviamo sul lato A il brano Rolling On A High, una party jam in stile boom bap con un croccantissimo rullante della batteria e un ritornello trainato dai fiati esplosivi.

Mentre sul lato B Looking Back rallenta il ritmo ed i bpm, e Doc Brown riflette sul passato, con la sezione di archi che entra a circa metà brano a sottolineare la sensazione di melancholia. The Jazz Defenders e Doc Brown, una collaborazione così’ riuscita che meriterebbe forse un album intero. (Adaja Inira)