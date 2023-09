L’incredibile album postumo di Jaimie Branch con i Fly or Die

Nel luglio del 2022, appena un mese prima della sua morte, la trombettista e compositore Jaimie Branch era a Chicago presso gli studi della International Anthem per fare gli ultimi ritocchi a un album. Si trattava di una suite che aveva composto e poi registrato con il suo ensemble Fly or Die nel corso di un soggiorno presso il Bemis Center for Contemporary Arts di Omaha, Nebraska.

L’album al quale stava lavorando era quasi completo, mancavano solo alcune modifiche al mixaggio, i titoli finali e l’artwork da realizzare completamente.

Dunque, nei mesi successivi il suo decesso, la sorella di Jaimie (Kate) con la complicità della famiglia, dell’etichetta e della band dell’artista (Jason Ajemian, Lester St. Louis e Chad Taylor) si sono messi a raccogliere ricordi, testi, e-mail, fotografie, opere d’arte e frammenti appartenenti a Jaimie con l’intenzione di completare il disco così come lei avrebbe voluto.

E il risultato finale è questo incredibile album postumo dal titolo Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war), composto da nove tracce all’insegna dell’avanguardia jazz.

Jaimie Breezy Branch è morta il 22 agosto 2022 a soli 39 anni per un’overdose accidentale di droga. (La redazione)

