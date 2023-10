Elodie: il nuovo singolo «A Fari Spenti», il tour e lo scatto audace

La talentuosa cantante italiana Elodie ha fatto letteralmente impazzire il web con il lancio del suo nuovo singolo A Fari Spenti. Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione di tutti è stata la scelta audace di Elodie di posare completamente nuda per promuovere il brano.

Lo scatto audace su Instagram

Con uno scatto mozzafiato con sfondo bianco e pulito, la cantante ha dimostrato coraggio e determinazione nel portare avanti la sua visione artistica.

Elodie, con i suoi lunghi capelli bagnati che scendono elegantemente sul seno e uno sguardo deciso rivolto verso la camera, ha incantato i suoi fan. Gli occhi, resi ancora più magnetici grazie all’uso di lenti colorate, sembrano emanare un fascino irresistibile.

Il web è letteralmente esploso con commenti lusinghieri, con fan che hanno espresso la loro ammirazione con frasi del tipo “EloDea”, “Divinità” e “E Adamo muto”.

Il nuovo brano “A fari spenti“

Il nuovo singolo, intitolato A Fari Spenti, è stato scritto da Elisa in collaborazione con Marz & Zef, che ne hanno anche curato la produzione.

Uscito a mezzanotte, il brano segna una nuova tappa nell’evoluzione musicale di Elodie, che continua a esplorare il mondo del dance pop. La canzone cattura l’effimera bellezza dei momenti che hanno segnato una relazione, un tema profondo che rispecchia la maturità artistica della cantante.

Con oltre due miliardi di stream totali in carriera e 500 milioni provenienti dal suo ultimo album Ok. Respira, Elodie ha dimostrato di essere un’artista di successo multiplatino. Durante la 68esima edizione dei David di Donatello, ha anche conquistato il premio per la “Miglior canzone originale” con il brano Proiettili (Ti mangio il cuore), eseguito insieme a Joan Thiele e scritto insieme a Elisa ed Emanuele Triglia.

Il tour di Elodie

Ma le novità non finiscono qui. Dopo il successo del suo show al Forum di Milano, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour “Elodie Show 2023” che inizierà al Palapartenope di Napoli (il 17 e 18 novembre), proseguirà al Forum a Milano (il 20 e 21 novembre) e a Roma (il 25 e 26 novembre) al Palazzo dello Sport. Il tour italiano si concluderà il 5 dicembre 2023 al Mandela Forum a Firenze.

Con la sua audacia e il suo talento indiscutibile, Elodie continua a stupire il pubblico e a consolidare la sua posizione come una delle artiste più influenti del panorama musicale italiano. Restate dunque sintonizzati per ulteriori novità sulla sua straordinaria carriera e il suo tour emozionante. (La redazione)

Guarda la foto su Instagram