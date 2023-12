«Fairytale of New York», la più bella canzone di Natale

Fairytale of New York è un brano del gruppo irlandese The Pogues, eseguito con la cantante Kirsty MacColl. Si tratta di una ballata in stile folk irlandese, composta da Jem Finer e Shane MacGowan, e inclusa nell’album del 1988 If I Should Fall from Grace with God.

Come nasce la canzone

Inizialmente il duetto doveva essere tra Shane MacGowan e la bassista Cait O’Riordan, all’epoca moglie di Elvis Costello, questa idea però fu abbandonata quando Cait lasciò il gruppo nel 1986.

Il produttore Steve Lillywhite suggerì quindi sua moglie, Kirsty MacColl, che fece un provino registrando un brano che piacque talmente tanto ai Pogues che decisero di prendere quella versione come definitiva.

La trama

La trama della canzone narra il sogno di un immigrato irlandese a New York, che ubriaco sta trascorrendo la vigilia di Natale in prigione. Il brano è un dialogo tra lui e un compagno di cella, dove emergono ricordi e speranze di gioventù distrutte dall’alcol e dalla droga.

La voce melodiosa di Kirsty MacColl si contrappone a quella ruvida e graffiante di Shane MacGowan, con versi pieni di sentimento che oscillano tra dolcezza, delusione e amarezza. Il titolo, preso in prestito da un romanzo di James Patrick Donleavy, fu scelto dalla band dopo la registrazione del brano.

Il video

Nel videoclip, diretto da Peter Dougherty e girato a New York nel novembre 1987, appare anche un giovane Matt Dillon nel ruolo del poliziotto che arresta MacGowan.

La più bella canzone di Natale

Fairytale of New York, arrangiata da Fiachra Trench, la canzone è considerata la più bella canzone natalizia di sempre da numerosi sondaggi in Regno Unito e Irlanda. E sicuramente lo è anche per noi. (La redazione)