«Great Life», il nuovo singolo e video di Sofia Rubina

Nella natia Estonia è una acclamata cantante jazz, ma per varcare i confini Sofia Rubina punta tutto sul nuovo singolo e video Great Life, una piacevole miscela di jazz e soul.

Dal pianoforte danzante, al basso morbido, fino alla voce intensa di Sofia, ed il ritornello giubilante, Great Life è ben calibrato per mettere di buonumore.

Il brano è una celebrazione della vita e tutta la bellezza che ci circonda, ed è tratto dal quarto album della cantante, I Am Soul, che unisce jazz, soul e venature pop.

Da Frank Sinatra passando per Michael Bublé, l’associazione tra il soul-jazz e il Natale è ben consumata. Anche se Great Life non è una canzone natalizia, il suo messaggio pieno di speranza la colloca bene come sottofondo per il periodo. (Adaja Inira)