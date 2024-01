Jannik Sinner: artisti e brani preferiti del tennista italiano

Volete sapere quali sono gli artisti e i brani preferiti del tennista Jannik Sinner? Bene, per saperlo siamo andati a scovare un’intervista di qualche anno fa in cui il fuoriclasse italiano dichiara apertamente le sue tre canzoni preferite.

Scopri artisti e brani preferiti del tennista italiano

Nell’intervista del 2021 Sinner dice che a volte ascolta Eminem e Lose yourself è la sua canzone preferita perché lo carica e gli infonde fiducia, soprattutto quando deve giocare qualche match importante.

Tra le canzoni del passato che invece ricorda con piacere c’è sicuramente We are the Champions dei Queen e il motivo è molto semplice: la misero quando vinse il campionato italiano di sci (per l’esattezza lo “slalom gigante” del 32º Gran Premio Giovanissimi 2009).

E quando l’intervistatore gli chiede qual è la sua canzone preferita quando scia, Jannik risponde nessuna, perché quando va a sciare preferisce sentire solo la neve. Infine, tra gli artisti tedeschi preferiti c’è il rapper berlinese Sido, in particolar modo Bilder Him Kopf.

Nato nel 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano, e cresciuto a Sesto, Jannik Sinner è attualmente il numero 4 della classifica ATP, la miglior posizione mai conseguita da un tennista italiano che condivide assieme a Claudio Panatta. (La redazione)