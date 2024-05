Una serata di musica e amicizia per ricordare Ernesto Assante

La Fondazione Musica per Roma presenta Ballata per un amico, una serata speciale il 2 giugno 2024 dedicata alla memoria di Ernesto Assante, noto giornalista e critico musicale de La Repubblica recentemente scomparso. Figura di spicco del panorama musicale italiano, Assante ha lasciato un segno indelebile grazie alla sua passione e dedizione.

L’eredità di Assante: lezioni di Rock e Retape

Il legame di Assante con l’Auditorium Parco della Musica inizia nel 2005, quando, insieme a Gino Castaldo, dà vita a “Lezioni di Rock“. Un format innovativo che fonde storia e cronaca attraverso ascolti, video e parole che hanno permesso al pubblico di riscoprire l’evoluzione del rock. Il rock non solo come genere musicale ma anche, soprattutto, come movimento culturale capace di incarnare sogni, passioni, idee e progetti di intere generazioni di giovani.

Stessa passione nel 2017, quando Assante progetta – sempre all’Auditorium Parco della Musica di Roma – “Retape“, una rassegna che promuove le nuove proposte della scena musicale romana e italiana. Un’iniziativa che testimonia la sua costante attenzione verso l’innovazione e il talento degli emergenti.

Un tributo d’eccezione

Per onorare la memoria di Ernesto Assante (1958-2024), la Fondazione Musica per Roma ha organizzato una maratona musicale che vedrà esibirsi numerosi artisti, amici e colleghi. La serata sarà condotta dall’amico fraterno Gino Castaldo, che introdurrà via via sul palco una serie di ospiti. Tra questi, Carlo Verdone, Francesco De Gregori, Tosca, Neri Marcorè, Luca Barbarossa, Rita Marcotulli, Gegè Telesforo, Peppe Servillo, Alex Britti, Antonio Manzini, Stefano Di Battista, Motta, Niccolò Fabi, Raiz, Luca De Gennaro, Giancarlo De Cataldo, Elena Sofia Ricci e molti altri.

L’evento vedrà la partecipazione della Mark Hanna Band, lo storico ensemble che ha accompagnato Assante nell’impresa di WebNotte, e dell’Auditorium Band, l’ultima formazione nata in casa Fondazione Musica per Roma e capitanata da Gigi De Rienzo.

Una serata di emozioni e gratitudine

Ballata per un amico non sarà solo un’occasione per ricordare Ernesto Assante, ma anche un momento per celebrare il suo immenso contributo al mondo della musica e alla vita culturale della capitale e non solo. Un vero e proprio viaggio emotivo attraverso le note e le parole di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Un tributo sentito e appassionato per un uomo che ha saputo raccontare la musica come pochi altri. (La redazione)