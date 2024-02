I Megara vincono una Voce per San Marino e vanno all’Eurovision Song Contest 2024

Sarà la band spagnola alternative rock dei Megara a rappresentante all’Eurovision Song Contest 2024 la Repubblica di San Marino. La decisione è stata presa attraverso il contest annuale Una voce per San Marino, in cui una apposita giuria ha selezionato la migliore canzone e il miglior artista per rappresentare il paese europeo.

Le medaglie d’argento e di bronzo

La competizione è stata agguerrita, con artisti affermati come Marcella Bella, Jalisse e Loredana Bertè che hanno dato del filo da torcere ai Megara. Tuttavia, alla fine, la band ha trionfato con la loro canzone 11:11, superando la concorrenza e guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision 2024.

Loredana Bertè è arrivata seconda con la sua canzone Pazza (nona al Festival di Sanremo 2024), mentre la medaglia di bronzo è andata a i La Rua.

L’Eurovision Song Contest 2024

L’Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmö dal 7 al 11 maggio. San Marino parteciperà alla seconda semifinale il 9 maggio, insieme ad altre 15 nazioni. Solo 10 di queste parteciperanno alla finalissima di sabato 11 maggio, unendosi alle 10 qualificate dalla prima semifinale e le 6 già in finale di diritto (Svezia, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).

Dunque San Marino ha la sfida di superare le selezioni delle semifinali per raggiungere la finalissima. Nonostante le difficoltà riscontrate nelle edizioni precedenti, con Achille Lauro nel 2022 e i Piqued Jacks nel 2023 che non sono riusciti a qualificarsi, i Megara cercheranno di portare San Marino alla gloria europea con la loro potente esibizione di 11:11. (La redazione)