Dreamers: 10 canzoni per continuare a sognare – Playlist

Prendendo come riferimento un nostro recente articolo sui dieci dischi del 2024 da ascoltare assolutamente, abbiamo realizzato una playlist su Spotify con una canzone presa da ogni album segnalato. I dieci brani si possono ascoltare anche su YouTube.

1. Jane Weaver – “Love In Constant Spectacle”

2. Marika Hackman – “Big Sigh”

3. Khruangbin – “May Ninth”

4. Torres – “Collect”

5. William Doyle – “Castawayed”

6. The Devils – “Let The World Burn Down”

7. Shooting Daggers – “Love & Rage”

8. Still Corners – “The dream”

9. Maverick Persona – “Dark Hotel”

10. Helado Negro – “Best For You and Me”

Questa playlist include una traccia per ognuno dei dieci album segnalati. Il nostro consiglio è di ascoltare per intero tutti i dischi per apprezzare appieno il lavoro di ciascun artista. (La redazione)