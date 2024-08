I 5 errori da evitare quando giochi d’azzardo a Gransino

Sei un appassionato di tornei di poker e vuoi iniziare a giocare da solo? Allora, per avere successo al Gransino, devi evitare alcuni errori. Eccone alcuni tra i più comuni.

Gioco di inclinazione

Quasi tutti i giocatori di Gransino sono inclini al tilting. Se riesci a controllare le tue emozioni al tavolo e a prendere decisioni razionali, sarà più facile superare i limiti. Si possono trovare storie divertenti di persone che sfondano il muro con un pugno o che distruggono un mouse sul tavolo dopo una brutta sconfitta. Se hai fatto una mossa o sei andato fuori di testa a causa di qualcos’altro, dovresti smettere di giocare immediatamente. Il fatto è che in uno stato di tale agitazione, il giocatore inizia a pensare in modo subottimale; compie le sue azioni spinto dall’emozione. A questo punto, anche i giocatori abituali più forti commettono errori ridicoli che possono essere sfruttati da altri giocatori. Dopo aver chiuso i tavoli, devi staccare la mente dal poker per almeno 10 minuti. Se senti che non sei attratto dalla sete di rivincita, puoi continuare a giocare, ma è meglio farlo dopo qualche ora o il giorno dopo.

Non cercare mai di vincere ad un limite più alto! Questo di solito porta a perdere tutto il tuo bankroll! I giocatori abituali con limiti più alti sono di solito più intelligenti dei giocatori abituali con limiti più alti e molti saranno felici di avere un giocatore inclinato che si rivolge a loro per scommettere.

Cerca di vincere ogni piatto al tavolo per dimostrare il tuo potere

Eccessiva attrazione per i bluff. Non considerare il poker online come un mezzo per dimostrare il tuo “potere”. Se il tuo rilancio pre-flop viene chiamato da un giocatore tight, non significa che voglia superarti senza una mano e che tu debba attaccare. Non sempre ci vengono distribuite le mani migliori e non sempre abbiamo la combinazione migliore, quindi devi sapere quando dare il piatto, valutando correttamente la mano dell’avversario. Se bluffi spesso, forse all’inizio vincerai molti piccoli banchi, ma presto i giocatori più esperti capiranno il tuo gioco e useranno la tua aggressività contro di te. Devi conoscere la misura e valutare realisticamente la tua posizione.

Giocare un gran numero di mani al tavolo

I giocatori che giocano a Gransino riconoscono regolarmente i giocatori deboli da questa caratteristica. Il fatto è che giocare un gran numero di mani richiede una forte abilità postflop. Altrimenti, perderai molto. Ti consigliamo di adottare nei primi tempi uno stile tight-aggressive e di giocare soprattutto carte forti, con le quali spesso continuerai a puntare sul flop senza nemmeno centrarlo. Se rilanci al preflop e giochi in modo aggressivo solo dopo un buon colpo, alla lunga perderai.

Sovrastimare la forza della tua mano, non saper foldare

Non è facile capire se la tua mano è la migliore in una determinata situazione o se non è altrettanto buona al turn come al flop, ad esempio, e questo si ottiene con l’esperienza. Nel poker è possibile calcolare, a livello elementare, ogni azione che si compie. I semplici aspetti della teoria delle probabilità sono essenziali per qualsiasi giocatore che voglia ottenere un risultato decente.

Approccio al gioco poco attento

Studiare contemporaneamente diverse discipline del poker. Ogni giocatore di Gransino che spera di ottenere un buon guadagno dal poker dovrebbe seguire i seguenti consigli. Quando ti siedi al tavolo da poker, devi concentrarti sul gioco. Nulla deve distrarti: niente messenger e altri mezzi di comunicazione, niente navigazione in internet e nient’altro. Un giocatore di poker medio giocherebbe con tutto il tempo concentrato sul gioco e i suoi risultati sarebbero migliori di almeno il 10-20%. Devi anche capire che un’alta concentrazione su qualcosa logora il tuo cervello in un breve periodo di tempo. L’attenzione si disperde con la stanchezza, quindi non dimenticare le pause e il riposo quando giochi per molto tempo. (Aaron Stack)