Mescalina.it, Fard Rock e Premio LaMiaTerra sono i vincitori della XII edizione della TARGA MEI MUSICLETTER

La dodicesima edizione della Targa MEI Musicletter, il prestigioso premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ha svelato i suoi vincitori per il 2024. Ideato e curato da Luca D’Ambrosio, fondatore di Musicletter.it, in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti), il premio continua a celebrare il meglio della cultura musicale online in Italia.

Miglior Sito Web: Mescalina.it

Il titolo di Miglior Sito Web del 2024 per l’informazione musicale sul web è stato assegnato a Mescalina.it. Nato nel 2000, Mescalina.it si è affermato come uno dei web-magazine di riferimento per gli appassionati di musica e cultura. La piattaforma offre una copertura completa di diverse aree musicali, spaziando dalla musica italiana ed emergente al rock internazionale, jazz, e world music, senza trascurare le arti come la letteratura e il cinema. Il nome stesso, “Mescalina”, evoca un punto di vista aperto, indipendente e non convenzionale, proponendosi come un’alternativa al mainstream. Con oltre due decenni di attività, Mescalina.it è riuscito a costruire una solida reputazione grazie alla sua capacità di esplorare nuove tendenze e di offrire contenuti di qualità, rendendolo un vero e proprio punto di riferimento per la critica musicale e culturale in Italia.

Miglior Blog Personale: Fard Rock di Joyello Triolo

Il premio per il Miglior Blog Personale del 2024 va invece a Fard Rock, il blog di Joyello Triolo, al secolo Luciano Triolo. Online dal 2004, questo spazio virtuale rappresenta un’autentica passione per la musica, con articoli che spaziano tra vari generi musicali, dai dischi più iconici alle canzoni meno conosciute. La forza di Fard Rock risiede nella libertà espressiva del suo autore, che affronta ogni argomento senza alcuna preclusione, offrendo ai lettori un viaggio variegato e personale nel mondo della musica. Con un tono informale ma al contempo competente, Fard Rock è diventato un luogo di ritrovo per gli appassionati di musica, dove si respira una passione autentica e una conoscenza approfondita. La vittoria di Joyello Triolo conferma l’importanza di spazi personali e indipendenti nel panorama dell’informazione musicale online.

Premio Speciale – Targa MEI Musicletter: Premio LaMiaTerra

Quest’anno, la Targa MEI Musicletter ha deciso di assegnare un Premio Speciale per il Miglior Progetto Musicale per l’Ambiente a Premio LaMiaTerra – Note per salvaguardare il Pianeta. Il progetto, nato nel 2024 a San Marco in Lamis (Foggia) sotto la direzione artistica di Stefano Starace, si distingue per il suo impegno nel coniugare la bellezza del territorio e il senso di comunità con l’arte e la musica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali. Premio LaMiaTerra rappresenta un’iniziativa innovativa che dimostra come la musica possa essere un potente veicolo per diffondere consapevolezza ambientale. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di progetti che non solo promuovono l’arte, ma che contribuiscono anche alla salvaguardia del nostro pianeta.

La premiazione: appuntamento il 5 ottobre 2024 a Faenza

La cerimonia di premiazione della Targa MEI Musicletter 2024 si terrà sabato 5 ottobre 2024, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, in occasione del Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus. L’evento sarà un momento di celebrazione per tutti i vincitori e per l’intera comunità musicale italiana. Per ulteriori dettagli sull’evento e sulle attività del MEI, è possibile visitare i siti ufficiali musicletter.it e meiweb.it. (La redazione)