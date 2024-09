Lo straordinario ritorno dei Maverick Persona con il secondo album “In the name of”

Il 9 settembre 2024 è iniziato su Bandcamp la raccolta pre-ordini per il secondo album del duo pugliese Maverick Persona, formato dall’icona del rock alternativo italiano Amerigo Verardi e dal giovane producer Matteo D’Astore, in arte Deje. Dopo l”incredibile album d’esordio What tomorrow?, pubblicato a marzo 2024 con l’etichetta NOS Records, i due musicisti sono pronti a stupire nuovamente con In the name of, in uscita il 1° novembre 2024. Ad anticipare il disco arriva il singolo Bite for freedom, che cattura immediatamente l’attenzione, offrendo un assaggio delle sonorità innovative e delle complesse narrazioni che caratterizzeranno l’album.

Il significato di “Bite for freedom”

Bite for freedom rappresenta una fuga senza destinazione, un viaggio che unisce il destino di un cane randagio e un giovane ribelle. Il brano narra la loro corsa affamata – il cane di cibo, il ragazzo di libertà – in un percorso simbolico verso la consapevolezza e la resistenza contro una società alienante. Le atmosfere musicali del singolo sono intrise di una tensione emotiva costante, accompagnata da un sound rarefatto e psichedelico, come un sogno interrotto da riflessioni intime e dolorose. Questo tema riflette la centralità del ragazzo come vittima sacrificale, in un contesto sociale profondamente corrotto e deviato. Maverick Persona conferma, ancora una volta, la propria capacità di esplorare storie complesse attraverso strutture musicali fuori dagli schemi tradizionali.

Un secondo album visionario e sperimentazione: “In the name of”

Le undici tracce che compongono In the name of proiettano l’ascoltatore in un universo sonoro avventuroso e imprevedibile, dove si incontrano una pluralità di voci, suoni deformati e soluzioni compositive non convenzionali. L’album si nutre di influenze eclettiche: dal caos controllato della Brainfeeder Records, ai puzzle sonori ispirati da Smile di Brian Wilson, passando per il jazz elettronico di Flying Lotus e le atmosfere sciamaniche di Nitin Sawhney. Ci sono anche richiami alle inquietudini di Lou Reed e alle cupezze del Bowie più recente. Questo caleidoscopio musicale è testimonianza della visione artistica di Verardi e Deje, un’alchimia creativa che sfida le classificazioni e trasporta l’ascoltatore in un viaggio sonoro senza confini. In the name of promette di essere una delle opere più interessanti del 2024, consolidando il nome di Maverick Persona come una realtà di assoluto rilievo nella scena musicale contemporanea. (La redazione)