Alex Puddu torna con “Professione Reporter”

A distanza di meno di un anno dal precedente disco Deliria, (di cui abbiamo scritto qui) il polistrumentista, cantante e produttore Italiano trasferitosi in Danimarca Alex Puddu pubblica Professione Reporter, a metà tra concept album e un esercizio di stile italo-disco, registrato per intero al leggendario studio Sound Work Shop di Roma, tempio del rinomato compositore Piero Umiliani.

La trama del concept album

Professione Reporter racconta di un sedicente fotoreporter in cerca di scoop, che segue per il mondo ricche vedove i cui mariti sono morti in circostanze misteriose, tra luci soffuse, lenzuola di velluto e champagne, con ogni brano che diventa un episodio, una scena o un indizio in questa intrigante e sensuale narrazione in cui il protagonista finisce per rimanere invischiato in losche trame per accaparrarsi l’eredità contesa.

Evoluzione musicale rispetto a Deliria

Come Deliria, anche Professione Reporter è interamente cantato in italiano da Puddu stesso, ma rispetto al suo predecessore, che si focalizzava sulla musica della fine degli anni 70 e inizio 80, prediligendo disco-funk e grooves cinematici, con il nuovo album è stata decisamente varcata la soglia degli 80, con conseguente spostamento di attenzione verso l’italo disco, il synth pop e l’elettronica.

Le atmosfere dei brani

Titoli come Salon Privé, la titletrack Professione Reporter o Amanti Diabolici si inseriscono nella grande tradizione della disco italiana degli anni 80, con produzioni patinate ma piene di reminiscenze vintage, brani come Un Estate a Rio, Spiagge Bianche o Marrakech hanno un sapore esotico e atmosfere calde e solari, mentre rallenta il ritmo su Sabato Sera o Manuela Di Notte, che lasciano un leggero retrogusto di cantautorato italiano.

Un’esperienza cinematografica in musica

Ogni arrangiamento e ogni melodia di Professione Reporter servono una narrazione sottile, quasi cinematografica, in cui la musica guida l’ascolto come una cinepresa segue un protagonista. Alex Puddu firma un concept album raffinato e sensoriale, da gustare come un vecchio noir ritrovato, tra lusso, mistero e grooves setosi. (Adaja Inira)