Pop culture: il nuovo libro di Vanni Codeluppi da Disney a Squid Game

La Pop culture è oggi una delle forme di cultura più diffuse e riconosciute a livello globale. Il nuovo libro di Vanni Codeluppi, Pop culture. Da Disney a Squid Game, edito da Carocci editore, propone un’interpretazione originale di questo fenomeno attraverso l’analisi di icone e prodotti che hanno segnato l’immaginario collettivo.

Un linguaggio universale

La Pop culture nasce e si sviluppa soprattutto negli Stati Uniti, trasformandosi negli ultimi decenni in principale forma culturale delle società avanzate. Grazie a figure e fenomeni di grande successo, è diventata un linguaggio universale capace di unire cinema, musica, televisione e nuovi media.

Icone e fenomeni

Il libro mette in luce alcuni protagonisti che hanno segnato la cultura pop: Disney, Marilyn Monroe, Barbie, i supereroi Marvel, oltre a fenomeni televisivi come Grande Fratello e serie globali come Squid Game. Nel campo musicale, Madonna, Lady Gaga e Taylor Swift dimostrano come le star abbiano contribuito a definire epoche e generazioni. Blade Runner, film cult del cinema, ha aggiunto un tassello importante nell’immaginario contemporaneo.

L’approccio di Vanni Codeluppi

Secondo l’autore, studiare la Pop culture significa comprendere i modi in cui essa agisce e si è evoluta dal Novecento a oggi. Il volume si distingue per la scelta di pochi ma significativi casi, che permettono di cogliere l’impatto di questi fenomeni sulla società. Vanni Codeluppi, docente di Sociologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha già pubblicato con Carocci editore Il divismo (2022), Leggere la pubblicità (2023) e La morte della cultura di massa (2024).

Conclusione

La Pop culture non è semplice intrattenimento, ma una chiave di lettura per comprendere la società contemporanea. Attraverso le sue icone, da Disney a Squid Game, il libro di Vanni Codeluppi invita a riflettere sui meccanismi che plasmano gusti, valori e immaginari globali. (La redazione)

