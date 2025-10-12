Oruã: il suono elettrico del Brasile contemporaneo

Gli Oruã nascono da sessioni di improvvisazione in cui si intrecciano basso pulsante, chitarre indie e sonorità psichedeliche. Il loro stile si fonda su linee ritmiche ipnotiche, feedback controllati e un dialogo costante tra noise, afrobeat e influenze brasiliane. L’anima del progetto è il chitarrista e produttore Lê Almeida, affiancato dai collaboratori di lunga data João Casaes ai synth, Bigu Medine al basso e Ana Zumpano alla batteria. La band miscela con naturalezza rock lo-fi, krautrock, afrobeat e tradizione musicale carioca, costruendo un linguaggio che supera le barriere di genere.

ollaborazioni e riconoscimenti

Nel 2019 il loro sound ha attirato l’attenzione di Doug Martsch dei Built to Spill, che ha invitato Lê Almeida e João Casaes a unirsi temporaneamente alla storica band statunitense. Da questa collaborazione è nato l’album When the Wind Forgets Your Name, pubblicato nel 2022 da Sub Pop Records e co-prodotto dagli stessi membri degli Oruã. Questa esperienza ha consolidato il legame tra la scena indipendente brasiliana e quella americana, aprendo alla band nuove prospettive artistiche.

Il ritorno con Passe e la nuova fase con Slacker

Dopo numerosi tour in Europa e negli Stati Uniti, nel 2024 gli Oruã sono tornati oltreoceano per promuovere l’album Passe con la loro etichetta Transfusão Noise Records. Durante i concerti, le loro chitarre destrutturate e i groove ipnotici creano un’atmosfera di trance collettiva, una vera immersione nel ritmo. Ogni spettacolo è un viaggio sonoro che unisce corpo e mente, mantenendo intatta la spontaneità delle origini. Al termine del tour, la band si è stabilita a Seattle per registrare il nuovo album Slacker, in uscita il 24 ottobre 2025 per K Records. Questo lavoro rappresenta un ulteriore passo nella ricerca sonora degli Oruã, un equilibrio tra energia urbana e introspezione musicale. Figli di Rio de Janeiro, gli Oruã incarnano lo spirito delle notti tropicali: rock carioca, jazz per poveri e krautrock della classe operaia, come amano definire la loro miscela musicale.

Le radici e la visione

Gli Oruã sono nati in un periodo turbolento della storia brasiliana, segnato da tensioni politiche e cambiamenti radicali. Lê Almeida, figura chiave della scena indipendente di Rio, ha dato vita al progetto attraverso Transfusão Noise Records, etichetta che promuove la libertà creativa e l’autoproduzione. In questo contesto, la musica degli Oruã diventa una forma di resistenza culturale, una risposta collettiva al caos politico e sociale del loro tempo.

Il suono di una generazione inquieta

Gli Oruã rappresentano una delle realtà più vitali della musica alternativa brasiliana. Il loro percorso, tra sperimentazione e autenticità, mostra come la creatività possa nascere anche nei momenti di crisi. Con Slacker, la band riafferma il proprio ruolo di ponte tra Brasile e scena indie internazionale, portando avanti una ricerca musicale che unisce radici, ritmo e libertà. (La redazione)