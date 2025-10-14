Addio a D’Angelo, pioniere del neo soul

Michael Eugene Archer, meglio conosciuto con il nome d’arte D’Angelo, è scomparso il 14 ottobre 2025 a New York all’età di 51 anni. Musicista di talento e figura centrale del movimento neo soul, D’Angelo ha lasciato un segno indelebile nella musica internazionale grazie a tre album che hanno definito la sua carriera e a collaborazioni con grandi nomi del panorama R&B e soul.

Gli inizi e la carriera musicale

Nato il 11 febbraio 1974 a South Richmond, Virginia, in una famiglia pentecostale, D’Angelo ha mostrato precocemente inclinazioni musicali. All’età di tre anni, fu notato dal fratello maggiore mentre suonava il pianoforte di casa. Dopo il successo iniziale con il gruppo locale di Richmond e una breve esperienza con il collettivo hip hop I.D.U., D’Angelo si trasferì a New York per sviluppare la propria carriera.

Il suo debutto avvenne nel 1995 con l’album Brown Sugar, che ottenne la certificazione platinum e lanciò il singolo di successo Lady. L’album è oggi considerato uno dei capostipiti del neo soul. Nel 2000 pubblicò Voodoo, che debuttò al numero uno della classifica Billboard 200 e gli valse un Grammy Award come miglior album R&B, mentre il singolo Untitled (How Does It Feel) gli fece vincere il Grammy per la miglior performance vocale maschile R&B.

Vita privata e sfide personali

D’Angelo non si sposò mai, ma ebbe tre figli: Michael Jr. (nato nel 1998), Imani (1999) e un altro figlio nel 2010. Negli anni ’90 ebbe una relazione con la cantante soul Angie Stone, musa e collaboratrice del suo album Brown Sugar.

La fama e lo status di sex symbol portarono D’Angelo a combattere con problemi di dipendenza da droga e alcol, che influirono sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Nel 2005 fu arrestato per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti, subendo poi un grave incidente automobilistico.

Il ritorno alla musica e gli ultimi anni

Tra il 2021 e il 2024 lavorò al suo quarto album con Raphael Saadiq, lasciando ai fan la promessa di nuova musica anche dopo la sua morte. Nel 2024 collaborò anche con Jay-Z nella canzone I Want You Forever per la colonna sonora del film The Book of Clarence.

La morte di D’Angelo

D’Angelo si è spento a New York il 14 ottobre 2025 a causa di un cancro al pancreas, dopo mesi di ricovero e due settimane trascorse in hospice. La sua scomparsa segna la fine di una carriera unica nel panorama musicale mondiale, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso la sua musica e le numerose collaborazioni artistiche. (La redazione)