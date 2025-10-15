Il disco in evidenza: For Melancholy Brunettes (& sad women), 2025, Japanese Breakfast

Dopo un decennio trascorso a registrare in spazi improvvisati tra magazzini e loft, Japanese Breakfast firma con For Melancholy Brunettes (& sad women) il primo vero album prodotto in studio. Il disco, uscito il 21 marzo 2025, segna una svolta per il gruppo guidato da Michelle Zauner e nasce sotto la guida del produttore vincitore di un Grammy, Blake Mills. Il risultato è un’opera complessa e matura, che abbandona la brillante estroversione di Jubilee per esplorare i moti più intimi e oscuri dell’animo. È un lavoro che unisce introspezione e fascino romantico, evocando l’atmosfera di un romanzo gotico.

Il tema del desiderio e le sue ombre

For Melancholy Brunettes arriva dopo un periodo trasformativo per Zauner, che con l’album Jubilee e il memoir Crying in H Mart ha raggiunto il successo internazionale. Il nuovo disco riflette proprio su quell’ironia del desiderio che unisce felicità e rovina, una tensione costante tra luce e oscurità. Le canzoni attraversano un ciclo narrativo che tocca tentazione, trasgressione e punizione, ispirandosi al mito di Icaro e ai destini di chi si avvicina troppo al sole. In Orlando in Love, Zauner rilegge con ironia la figura del poeta errante, mentre in Honey Water emerge la rabbia silenziosa di una donna che assiste alla ripetuta infedeltà del proprio compagno. Ogni brano diventa un frammento di un mosaico emotivo in cui la malinconia non è solo dolore, ma consapevolezza.

La malinconia come forma di conoscenza

Il sentimento dominante dell’album è una tristezza lucida e riflessiva, una malinconia che riconosce la bellezza nella fragilità della vita. Nelle sue sfumature, Zauner trova spazio per piccoli barlumi di speranza: l’amore e il lavoro creativo come strumenti di consolazione e rinascita. Il disco si chiude con Magic Mountain, ispirata al celebre romanzo di Thomas Mann. È un brano che trasmette la sensazione di ascesa e di ricerca, una metafora del fare arte come scalata verso nuove visioni. Dalla vetta di For Melancholy Brunettes, Michelle Zauner guarda avanti, consapevole del proprio percorso e pronta al futuro. (La redazione)

Conclusione: una nuova vetta per Japanese Breakfast

For Melancholy Brunettes (& sad women) segna una tappa decisiva nella crescita artistica di Japanese Breakfast. È un album che unisce introspezione e maturità, dove la malinconia diventa una lente attraverso cui leggere la complessità del desiderio e della creazione artistica. Con questo lavoro, Michelle Zauner si conferma con la sua voce una delle più sensibili e consapevoli della scena contemporanea. (La redazione)