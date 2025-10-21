Il disco in evidenza: From the Pyre, 2025, The Last Dinner Party

Il nuovo album From the Pyre segna il ritorno della band britannica The Last Dinner Party, pubblicato il 17 ottobre 2025 da Island Records. Dopo il successo di Prelude to Ecstasy, il gruppo propone un lavoro più maturo, definito da sonorità più terrose, intime e viscerali, capace di confermare la loro identità artistica in continua evoluzione.

Un’evoluzione dopo Prelude to Ecstasy

Dopo il trionfo del disco d’esordio Prelude to Ecstasy, acclamato dalla critica e nominato a numerosi premi, le Last Dinner Party hanno avviato la lavorazione del loro secondo album alla fine del 2024. Inizialmente il progetto era seguito dal produttore James Ford, già dietro al successo del disco di debutto, costretto poi a interrompere i lavori a causa di una diagnosi di leucemia. Nel 2025 Ford ha quindi lasciato la produzione a Markus Dravs, mentre Alan Moulder ha curato il mix finale.

From the Pyre: un suono più crudo e terreno

Registrato nel 2025, From the Pyre offre una prospettiva musicale più oscura e autentica rispetto al precedente. Il gruppo descrive i nuovi brani come “personaggi in musica”, in cui ogni traccia racchiude una storia, un’emozione, un frammento di realtà. I singoli This Is the Killer Speaking, The Scythe e Second Best hanno anticipato e svelato il nuovo approccio sonoro del gruppo: chitarre più ruvide, linee vocali potenti e un equilibrio tra introspezione e teatralità, marchio distintivo della band londinese.

La band e la continuità artistica

Formatisi a Londra nel 2021, le Last Dinner Party sono composte da Abigail Morris (voce), Lizzie Mayland (voce e chitarra), Emily Roberts (chitarra solista, mandolino e flauto), Georgia Davies (basso) e Aurora Nishevci (tastiere e voce). Pur non avendo una batterista fissa, la band nelle esibizioni live si avvale di Casper Miles o Victoria Smith. Con il debutto di Nothing Matters nel 2023, divenuto un successo nella Top 20 britannica, la band ha conquistato il pubblico e la critica, ricevendo il Rising Star Brit Award e vincendo il BBC Sound of 2024. From the Pyre consolida questa crescita, portando avanti una visione musicale coerente e personale.

Conclusione

From the Pyre rappresenta un passo decisivo per The Last Dinner Party. Un album baroque pop decisamente più profondo e consapevole, capace di fondere potenza e sensibilità in modo naturale. La band britannica conferma così la propria posizione tra le realtà più interessanti del panorama rock contemporaneo, mostrando che il fuoco creativo, anziché spegnersi, può rinascere dalle proprie ceneri. (La redazione)