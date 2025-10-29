Madonna celebra i 30 anni di Bedtime Stories

Madonna (all’anagrafe Madonna Louise Veronica Ciccone) torna a esplorare uno dei momenti più significativi della sua carriera con l’uscita di Bedtime Stories – The Untold Chapter, disponibile dal 28 novembre 2025. L’EP di otto tracce segna il 30° anniversario del celebre album Bedtime Stories, proponendo demo, versioni alternative e rarità che ripercorrono la nascita del suo sound influenzato dall’R&B.

Un viaggio tra suoni e visioni

Il nuovo progetto è stato curato insieme a Stuart Price, produttore di Confessions on a Dance Floor, con cui Madonna ha ridefinito e mixato materiali inediti per creare un racconto sonoro coerente e moderno. Bedtime Stories – The Untold Chapter sarà pubblicato in edizione limitata in vinile nero e in formato digitale. Per i collezionisti, è prevista anche un’edizione deluxe in 2 CD, con l’album originale Bedtime Stories e il nuovo EP, accompagnati da un booklet di 20 pagine con testi e illustrazioni inedite.

L’arte visiva di un’artista simbolo

L’artwork dell’EP include immagini mai pubblicate provenienti da uno shooting del 1994 realizzato da Paolo Roversi, le stesse sessioni fotografiche utilizzate per il singolo Bedtime Story. Il progetto fonde estetica raffinata e memoria visiva, restituendo la sensualità e la sperimentazione tipiche dell’epoca.

Un ritorno alle origini

Sono già disponibili una nuova versione pulita di Human Nature prodotta da Howie Tee e una demo originale di Right On Time, che anticipano il tono intimo e sofisticato del progetto. Parallelamente, il 28 novembre, l’album originale Bedtime Stories sarà ristampato in vinile argentato, con un poster esclusivo riservato agli ordini su Madonna.com e Rhino.com. Pubblicato nel 1994, il sesto album in studio di Madonna è ricordato come uno dei più audaci e di successo commerciale, con oltre sette milioni di copie vendute in tutto il mondo e brani iconici come Take a Bow, Secret e Human Nature.

Un anniversario dal valore simbolico

Bedtime Stories – The Untold Chapter non è solo una raccolta celebrativa, ma un dialogo tra passato e presente. Con nuovi mix, demo e una veste estetica inedita, Madonna riafferma la sua capacità di reinterpretare sé stessa senza nostalgia, offrendo una prospettiva fresca su un capitolo fondamentale della sua carriera. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon