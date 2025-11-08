Home Articoli È morto Peppe Vessicchio
Lutto nella musica italiana: è morto Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, arrangiatore e volto storico del Festival di Sanremo. Si è spento all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma a causa di una polmonite interstiziale. I funerali si terranno in forma privata.

8 Novembre 2025

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del maestro Giuseppe “Peppe” Vessicchio, morto oggi all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, il decesso è avvenuto a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia ha chiesto il massimo riserbo e i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Il direttore d’orchestra simbolo di Sanremo

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Peppe Vessicchio è stato uno dei direttori d’orchestra e arrangiatori più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è indissolubilmente legata al Festival di Sanremo, dove è stato protagonista per oltre trent’anni. Ha diretto brani vincitori in quattro edizioni: nel 2000 con gli Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2010 con Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni.

Collaborazioni e successi

Vessicchio ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, Ron, Ornella Vanoni, Biagio Antonacci ed Elio e le Storie Tese. Apprezzato per la sua versatilità, ha diretto orchestre in prestigiosi contesti internazionali, come al Cremlino per un omaggio a John Lennon.

Un volto amato anche in tv

Oltre alla carriera musicale, Vessicchio è stato una figura di riferimento per il pubblico televisivo. Per anni ha partecipato come insegnante e direttore d’orchestra al talent show Amici di Maria De Filippi, contribuendo alla formazione di numerosi giovani artisti.

L’eredità artistica

Nel corso della sua lunga carriera, il maestro ha saputo unire competenza tecnica, sensibilità e ironia, diventando un simbolo della musica italiana. Il suo contributo resterà un punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati. (La redazione)

