Il disco in evidenza: Tuesday Paper Club, 2025, Brògeal

Brògeal, band folk-punk di Falkirk, Scozia, si prepara a un debutto che promette di lasciare il segno. Il loro primo album, Tuesday Paper Club, è uscito il 17 ottobre 2025 e segna l’ingresso ufficiale del gruppo nella scena internazionale del folk contemporaneo. Il disco unisce energia punk, narrazione celtica e sensibilità indie, fondendo strumenti tradizionali come banjo, fisarmonica, mandolino e chitarra con voci ruvide e ritmi incalzanti.

Una miscela di tradizione e ribellione

La musica dei Brògeal nasce dall’incontro tra la forza delle radici popolari scozzesi e la vitalità del punk moderno. Ogni brano racchiude l’atmosfera di una sessione da pub, vivace e collettiva, ma anche l’intensità di un canto di protesta. Il gruppo incarna un’identità musicale autentica e orgogliosamente operaia, dimostrando che la tradizione può essere reinventata senza perdere la sua essenza.

Tuesday Paper Club: un debutto che lascia il segno

Con Tuesday Paper Club, i Brògeal firmano un album che esprime passione, ironia e consapevolezza sociale. Il singolo omonimo, che dà il titolo al progetto, rappresenta la perfetta sintesi della loro poetica: suoni radicati nella cultura celtica ma aperti a nuove influenze. Le loro canzoni originali si distinguono per spontaneità e carattere, elementi che fanno del gruppo una delle realtà più promettenti della nuova scena Irish Folk Punk.

Eredi moderni di una tradizione viva

Con il loro stile diretto e l’attitudine dal vivo esplosiva, i Brògeal vengono considerati da molti degni eredi dello spirito dei Pogues, ma con una voce personale e contemporanea. Pur non disdegnando qualche cover, la band punta soprattutto sulla scrittura dei propri brani, consolidando una visione musicale indipendente e coerente. Il debutto segna anche l’inizio di un tour di grande portata, atteso con curiosità dal pubblico e dalla critica.

Un inizio potente per una band da seguire

Tuesday Paper Club rappresenta una dichiarazione d’intenti: la volontà dei Brògeal di portare avanti una tradizione viva, raccontando il presente con suoni che uniscono emozione, ritmo e identità. Con questo esordio, la band scozzese conferma di avere una voce forte, sincera e pronta a farsi ascoltare. (La redazione)