Rettore con il singolo “Malamocco”: un viaggio tra mare, memoria e libertà artistica

Il 14 novembre esce Malamocco, il nuovo singolo di Rettore tratto da Antidiva Putiferio. Un brano che unisce ironia e introspezione, ambientato tra le atmosfere evocative della laguna veneziana. Un ritorno che conferma la forza creativa e anticonformista dell’artista.
Dopo aver segnato la storia della musica italiana con la sua energia e ironia inconfondibili, Rettore torna a sorprendere il pubblico con Malamocco, il nuovo singolo in uscita il 14 novembre 2025. Il brano anticipa un nuovo capitolo del percorso artistico dell’artista, che continua a distinguersi per la sua libertà espressiva e la sua capacità di rinnovarsi senza mai perdere autenticità.
Malamocco è parte dell’album Antidiva Putiferio, un progetto pubblicato all’inizio del 2025 che ha rappresentato un ritorno potente e visionario. L’opera conferma Rettore come una delle figure più originali e indipendenti della scena musicale italiana, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua identità artistica.
Con Antidiva Putiferio, Rettore costruisce un percorso sonoro che alterna leggerezza e profondità. L’album è un mosaico di emozioni, suoni e storie che si muovono tra gioco, provocazione e introspezione, offrendo uno sguardo sincero e vivace sulla sua visione del mondo.
Ogni traccia diventa un frammento di libertà creativa, espressione di un linguaggio musicale sempre fuori dagli schemi ma profondamente coerente.
Il nuovo singolo Malamocco conduce l’ascoltatore in un viaggio tra mare e memoria. Il titolo rimanda alla suggestiva località della laguna veneziana, luogo simbolico dove passato e presente si incontrano. Attraverso una melodia pop e accattivante, la canzone rivela la parte più intima e surreale di Rettore, mescolando leggerezza e riflessione.
Sotto l’apparente ironia si nasconde un pensiero più profondo: la capacità di trasformare i piccoli disagi quotidiani in arte e poesia. La traccia mostra ancora una volta la versatilità dell’artista, che riesce a coniugare teatralità e sensibilità in modo unico, confermandosi una presenza irrinunciabile nel panorama musicale contemporaneo.
Con Malamocco e l’album Antidiva Putiferio, Rettore riafferma la sua visione autentica della musica e della vita. Il suo ritorno non è solo un evento discografico, ma un gesto di coerenza e libertà, capace di ispirare nuove generazioni e di ricordare quanto l’arte possa restare viva nel tempo senza compromessi. (La redazione)
