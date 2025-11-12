Rettore con il singolo “Malamocco”: un viaggio tra mare, memoria e libertà artistica

Dopo aver segnato la storia della musica italiana con la sua energia e ironia inconfondibili, Rettore torna a sorprendere il pubblico con Malamocco, il nuovo singolo in uscita il 14 novembre 2025. Il brano anticipa un nuovo capitolo del percorso artistico dell’artista, che continua a distinguersi per la sua libertà espressiva e la sua capacità di rinnovarsi senza mai perdere autenticità.

Malamocco è parte dell’album Antidiva Putiferio, un progetto pubblicato all’inizio del 2025 che ha rappresentato un ritorno potente e visionario. L’opera conferma Rettore come una delle figure più originali e indipendenti della scena musicale italiana, capace di attraversare generazioni mantenendo intatta la sua identità artistica.

Antidiva Putiferio: tra gioco, ironia e introspezione

Con Antidiva Putiferio, Rettore costruisce un percorso sonoro che alterna leggerezza e profondità. L’album è un mosaico di emozioni, suoni e storie che si muovono tra gioco, provocazione e introspezione, offrendo uno sguardo sincero e vivace sulla sua visione del mondo.

Ogni traccia diventa un frammento di libertà creativa, espressione di un linguaggio musicale sempre fuori dagli schemi ma profondamente coerente.

Malamocco: il suono della memoria e della rinascita

Il nuovo singolo Malamocco conduce l’ascoltatore in un viaggio tra mare e memoria. Il titolo rimanda alla suggestiva località della laguna veneziana, luogo simbolico dove passato e presente si incontrano. Attraverso una melodia pop e accattivante, la canzone rivela la parte più intima e surreale di Rettore, mescolando leggerezza e riflessione.

Sotto l’apparente ironia si nasconde un pensiero più profondo: la capacità di trasformare i piccoli disagi quotidiani in arte e poesia. La traccia mostra ancora una volta la versatilità dell’artista, che riesce a coniugare teatralità e sensibilità in modo unico, confermandosi una presenza irrinunciabile nel panorama musicale contemporaneo.

L’arte di essere sé stessi

Con Malamocco e l’album Antidiva Putiferio, Rettore riafferma la sua visione autentica della musica e della vita. Il suo ritorno non è solo un evento discografico, ma un gesto di coerenza e libertà, capace di ispirare nuove generazioni e di ricordare quanto l’arte possa restare viva nel tempo senza compromessi. (La redazione)