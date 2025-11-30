Home ARTICOLI Italia, bilancio demografico mensile gennaio-agosto 2025: i dati provvisori Istat
ARTICOLI

Italia, bilancio demografico mensile gennaio-agosto 2025: i dati provvisori Istat

Al 31 agosto 2025 la popolazione residente in Italia è stimata in 58.925.596 unità, con una riduzione di circa 9mila persone rispetto all’inizio dell’anno. La variazione corrisponde a un decremento di 0,1 per mille abitanti, confermando una tendenza di sostanziale stabilità.

30 Novembre 2025

Dati demografici

Il bilancio demografico diffuso dall’Istat per il periodo gennaio-agosto 2025 offre un primo quadro provvisorio dell’andamento della popolazione residente in Italia. I dati descrivono una situazione complessivamente stabile, segnata da una lieve flessione demografica e da dinamiche differenti tra natalità, mortalità e movimenti migratori.

Popolazione residente in lieve diminuzione

Al 31 agosto 2025 la popolazione residente in Italia è stimata in 58.925.596 unità, con una riduzione di circa 9mila persone rispetto all’inizio dell’anno. La variazione corrisponde a un decremento di 0,1 per mille abitanti, confermando una tendenza di sostanziale stabilità.

Natalità in calo e mortalità stabile

Nei primi otto mesi del 2025 le nascite ammontano a 230mila, con un calo del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato conferma la prosecuzione della fase di riduzione della natalità osservata negli ultimi anni. I decessi rilevati nello stesso periodo sono 431mila, in lieve diminuzione (-0,2%) rispetto ai primi otto mesi del 2024, mantenendosi sostanzialmente in linea con la dinamica attesa per il periodo.

Movimenti migratori in rallentamento

Il bilancio evidenzia anche una contrazione dei movimenti migratori con l’estero. Le iscrizioni dall’estero sono pari a 283mila, in leggera diminuzione (-0,5%) su base annua. Più marcato il calo delle cancellazioni per l’estero, che scendono a 91mila, con una riduzione del 33,9% rispetto al 2024.

Mobilità interna in crescita

I trasferimenti di residenza tra Comuni raggiungono complessivamente 956mila cittadini, segnando un aumento del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato conferma il ruolo della mobilità interna come componente significativa della dinamica demografica nazionale.

Come vengono raccolti e diffusi i dati

Il bilancio demografico mensile fornisce dati aggregati per Comune e per sesso relativi a nascite, decessi, trasferimenti interni e movimenti con l’estero. Le informazioni derivano dalle notifiche anagrafiche dei Comuni registrate nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

I microdati vengono sottoposti a controlli di qualità e consolidati progressivamente. Nel bilancio mensile provvisorio concorrono al calcolo della popolazione solo le poste considerate “reali”: nascite, decessi e trasferimenti di residenza. Le altre iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, pur diffuse, non incidono sul calcolo della popolazione provvisoria.

Fonti e accesso ai dati

I dati completi del bilancio demografico mensile sono consultabili su:

Il bilancio viene pubblicato entro il primo trimestre successivo al periodo di riferimento, con aggiornamenti che integrano eventuali eventi registrati tardivamente. (La redazione)

