Il disco in evidenza: Volevo essere un duro, 2025, Lucio Corsi

Lucio Corsi torna con il suo quarto album in studio, Volevo essere un duro, pubblicato il 21 marzo 2025 dall’etichetta Sugar Music. Il progetto conferma il talento del cantautore italiano, capace di unire atmosfere pop-rock a una scrittura raffinata e personale.

Il successo a Sanremo e la candidatura all’Eurovision

L’album prende il nome dal brano principale, Volevo essere un duro, con cui Lucio Corsi ha partecipato al 75º Festival di Sanremo. La canzone ha conquistato il secondo posto nella classifica generale e ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Grazie a questo risultato, il cantautore è stato scelto per rappresentare l’Italia alla 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

Antefatti e concept dell’album

Il progetto è stato annunciato il 12 febbraio 2025, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Volevo essere un duro si compone di nove tracce, con testi scritti dallo stesso Lucio Corsi, in collaborazione con Tommaso Ottomano e il produttore Antonio Cupertino. L’album esplora temi legati al passato e all’adolescenza, raccontando storie vissute o inventate, con una narrazione che trasforma il ricordo in esperienza sorprendente e personale. La scelta dei protagonisti è mirata: personaggi particolari che, pur nella loro dimensione quotidiana, portano con sé un’epica degna di essere raccontata.

Un progetto che unisce ricordo e innovazione

Volevo essere un duro conferma Lucio Corsi come uno dei cantautori più originali della scena italiana contemporanea. L’album unisce narrazione personale, cura musicale e sperimentazione stilistica, rendendo ogni brano un piccolo racconto che riesce a sorprendere come il domani, pur nascendo dal passato. (La redazione)