La Giornata Internazionale dei Migranti, celebrata ogni anno il 18 dicembre, richiama l’attenzione globale su diritti, dignità e contributo delle persone migranti. È una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per promuovere una migrazione umana e ordinata, capace di generare benefici condivisi per individui e società.

La risoluzione del 18 dicembre 1990

Il 18 dicembre 1990 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Il documento rappresenta un riferimento centrale per il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei migranti, ponendo le basi giuridiche della ricorrenza.

Il ruolo delle Nazioni Unite e dell’OIM

Ogni anno, il 18 dicembre, le Nazioni Unite, attraverso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, collegata all’ONU, utilizzano la giornata per evidenziare il contributo dei circa 272 milioni di migranti nel mondo, inclusi oltre 41 milioni di sfollati interni, e le sfide che queste persone affrontano quotidianamente.

Un evento globale diffuso

La Giornata Internazionale dei Migranti è sostenuta da eventi organizzati dai quasi 500 uffici e sottouffici nazionali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, insieme a partner governativi, internazionali e della società civile. L’iniziativa affronta temi chiave come migrazione, coesione sociale, dignità, sfruttamento e solidarietà, promuovendo un approccio fondato sulla responsabilità condivisa.

Migrazione e beneficio collettivo

Al centro della giornata vi è il principio secondo cui una migrazione umana e ordinata avvantaggia sia i migranti sia la società nel suo insieme. Questo orientamento guida il dibattito internazionale e rafforza l’impegno verso politiche rispettose dei diritti e della dignità delle persone.

18 dicembre

La Giornata Internazionale dei Migranti rappresenta un momento di riflessione globale sul valore umano, sociale e giuridico della migrazione. Il 18 dicembre resta una data simbolica per riaffermare diritti, responsabilità e solidarietà in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione. (La redazione)

