10 album in streaming per un Natale alternativo

La nostra playlist alternativa di Natale torna con i soliti dieci album da ascoltare in streaming, perfetti per chi vuole vivere le feste con un tocco diverso dal solito. Da Amerigo Gazaway a Sufjan Stevens, passando per She & Him, Woody Goss Trio, Parenthetical Girls, Castle Island Hymns, Jeremy Fisher, Cynthia Lin, Alice Thompson e Low: una selezione unica per augurarvi buone feste con musica davvero speciale.

BEST CHRISTMAS ALBUMS

AMERIGO GAZAWAY ★ A Christmas album (2018)

Amerigo Gazaway ci regala una rivisitazione unica del Natale con il suo A Christmas Album. Grazie a uno stile che mescola soul, jazz e hip-hop, questo disco è una gemma per chi cerca un’atmosfera calda e sofisticata, ma lontana dai cliché natalizi.

SUFJAN STEVENS ★ Songs for Christmas (2006)

Nessuna lista di dischi natalizi alternativi sarebbe completa senza Songs for Christmas di Sufjan Stevens. Con oltre 40 tracce che spaziano tra generi diversi, questo progetto è un viaggio sonoro attraverso le molteplici sfaccettature del Natale, mescolando folk, pop e spiritualità.

SHE & HIM ★ A Very She & Him Christmas (2011)

Il duo She & Him porta un tocco vintage al Natale con A Very She & Him Christmas. Zooey Deschanel e M. Ward reinterpretano classici natalizi con uno stile indie-pop elegante e spensierato, ideale per creare un’atmosfera giocosa ma raffinata.

LOW ★ Christmas (1999)

Per chi cerca emozioni profonde e un’atmosfera più contemplativa, Christmas dei Low è un album imperdibile. Con il loro approccio slowcore, i Low trasformano i canti natalizi in riflessioni intime, perfette per chi ama un Natale più raccolto e introspettivo.

WOODY GOSS TRIO ★ A Very Vulfy Christmas (2019)

Woody Goss, membro dei Vulfpeck, ci regala una sorpresa natalizia funk-jazz con A Very Vulfy Christmas. Con il supporto di un trio jazz, l’album sprigiona energia, groove e un pizzico di humor, perfetto per un Natale all’insegna della leggerezza e del ritmo.

MANCHESTER ORCHESTRA ★ Christmas Songs Vol. 1 (2020)

I Manchester Orchestra portano il loro tocco inconfondibile nel Natale con Christmas Songs Vol. 1. Con arrangiamenti che spaziano dal folk-rock al cantautorato intimo, questo album è perfetto per chi cerca brani natalizi con un’anima autentica e intensa.

PARENTHETICAL GIRLS ★ Christmas (2010)

Christmas dei Parenthetical Girls è un album natalizio fuori dagli schemi. Con il loro stile eclettico e sperimentale, questo disco mescola elementi pop, elettronici e persino teatrali, offrendo una visione inedita delle classiche melodie del Natale.

CASTLE ISLAND HYMNS ★ Christmas (2011)

Se amate il minimalismo e le atmosfere eteree, Christmas dei Castle Island Hymns è un album da non perdere. Arrangiamenti semplici e delicati accompagnano canti natalizi tradizionali, rinnovati da una sensibilità indie che li rende intimi e pieni di fascino.

JEREMY FISHER ★ Quiet Christmas (2020)

Se preferite sonorità più intime e minimaliste, Quiet Christmas di Jeremy Fisher fa al caso vostro. Con arrangiamenti acustici e una voce rassicurante, questo album è perfetto per chi desidera un Natale rilassante e avvolgente.

CYNTHIA LIN ★ Cozy Christmas (2017)

Cynthia Lin, nota per il suo stile ukulele-driven, ci regala un album natalizio accogliente e intimo con Cozy Christmas. Le sue interpretazioni dolci e rilassanti dei classici del Natale sono ideali per una serata davanti al camino, in compagnia delle persone care.

ALICE THOMPSON ★ Christmas (2021)

Alice Thompson offre un’interpretazione raffinata e coinvolgente del Natale con il suo Christmas. Questo album è una miscela di sonorità pianistiche e orchestrali che riescono a essere allo stesso tempo classiche e moderne, creando un’esperienza d’ascolto elegante e memorabile.

Buon Natale e buone feste

Che siate fan delle atmosfere vintage, delle reinterpretazioni intime o delle sperimentazioni musicali, questi dischi di Natale alternativi sapranno accompagnarvi nelle vostre festività in modo unico. Accendete lo streaming, lasciatevi avvolgere dalle melodie e godetevi un Natale davvero speciale. Dall’eclettico A Christmas Album di Amerigo Gazaway al delicato Quiet Christmas di Jeremy Fisher, passando per il vintage indie-pop di A Very She & Him Christmas e le sonorità slowcore di Christmas dei Low, ce n’è per tutti i gusti. E naturalmente non poteva mancare Songs for Christmas di Sufjan Stevens, un vero classico alternativo. Buon Natale e… buon ascolto! (La redazione)