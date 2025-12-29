Jenny On Holiday con l’album d’esordio Quicksand Heart

Jenny On Holiday, nome solista di Jenny Hollingworth, annuncia il suo primo album da solista Quicksand Heart, in uscita il 9 gennaio 2026 per Transgressive Records. L’annuncio arriva insieme al nuovo singolo Dolphins, già disponibile, che prosegue un percorso artistico avviato con Every Ounce Of Me. È l’inizio di una fase personale e musicale più chiara, intima e aperta, costruita su una rinnovata leggerezza emotiva.

Un nuovo capitolo artistico

Con Jenny On Holiday, Jenny Hollingworth si ripresenta al pubblico dopo l’esperienza nel duo Let’s Eat Grandma. La scrittura mantiene una forte immediatezza emotiva, ma si muove ora in uno spazio più personale. Quicksand Heart nasce da un’immagine simbolica che descrive un modo intenso e vulnerabile di vivere l’amore, inteso come scambio continuo di emozioni.

La lavorazione di Quicksand Heart

Il disco è stato scritto durante le estati a Norwich e completato a Londra con il produttore Steph Marziano. Il suono solista di Jenny è cinematografico ma diretto, fondato su una narrazione chiara e su una forte sensibilità pop. Le influenze dichiarate attraversano mondi diversi, dal pop melodico alla sperimentazione, mentre la voce rimane lo strumento espressivo centrale.

Tracklist di Quicksand Heart

Good Intentions

Quicksand Heart

Every Ounce Of Me

These Streets I Know

Pacemaker

Dolphins

Groundskeeping

Push

Do You Still Believe In Me?

Appetite

Da Let’s Eat Grandma al presente

Jenny Hollingworth e Rosa Walton con il progetto Let’s Eat Grandma avevano pubblicato nel 2016 in giovanissima età, sempre con Transgressive Records, I, Gemini, seguito da I’m All Ears nel 2018 e da Two Ribbons nel 2022. Dopo quell’ultimo lavoro, il progetto comune ha lasciato spazio a una fase di crescita individuale. La scelta di dedicarsi a percorsi solisti nasce dal desiderio condiviso di approfondire identità e linguaggi personali, mantenendo al centro il rapporto umano e creativo.

Uno sguardo consapevole verso il futuro

Con Quicksand Heart, Jenny On Holiday propone un esordio solista coerente con se stessa e con le sue emozioni. Singoli come Good Intentions, Every Ounce of Me e Dolphins offrono un primo assaggio di un disco pensato per essere vissuto sia nella condivisione che nell’ascolto solitario. Un lavoro che unisce immediatezza pop e profondità emotiva, aprendo una nuova fase nella storia artistica di Jenny Hollingworth. (La redazione)