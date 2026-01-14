Il disco in evidenza: IRI, 2026, Marcello Cunsolo (Flor)

IRI è il nuovo album del cantautore catanese Marcello Cunsolo, figura centrale della scena alternativa siciliana dagli anni Novanta a oggi. Lontano dai riflettori e dai meccanismi della discografia ufficiale, Cunsolo torna con un lavoro interamente autoprodotto che riafferma una visione musicale coerente, intima e profondamente legata al territorio.

Un percorso fuori dal sistema

Marcello Cunsolo, dopo aver segnato la storia musicale di Catania con i suoi Flor de Mal, poi abbreviati in Flor, ha scelto da tempo una strada autonoma. Immerso nella natura, il cantautore non ha mai interrotto la sua attività artistica, continuando a scrivere, registrare e suonare. Dopo quattro album con i Flor e due dischi a suo nome, Lieve del 2013 e quest’ultimo, IRI, pubblicato all’inizio del 2016, il cantautore conferma il sui spirito anarchico e creativo con una produzione indipendente e personale.

Il nuovo album IRI

Uscito a gennaio 2016, IRI è un album composto da 13 brani che si muovono all’interno di un folk rock mediterraneo, suonato e costruito in totale autonomia. Tutte le fasi creative, dalla scrittura alla registrazione, dagli arrangiamenti al missaggio, sono curate da Cunsolo presso il suo “Flor farm studio”.

Le canzoni sono cantate in dialetto siciliano, tranne With me, unico brano in inglese che chiude il disco. In Fati compaiono anche le voci di Giulia Cunsolo e Loredana Marino, che arricchiscono il tessuto vocale del progetto. La copertina ritrae una scena reale: Marcello Cunsolo con un gregge al pascolo in montagna. Nelle note trovano spazio una citazione affettuosa per Tiger, il cane, e una dedica finale alla musica.

La storia dei Flor

I Flor de Mal nascono a Catania negli anni Ottanta e restano attivi fino alla metà del decennio successivo. La formazione originale vede Marcello Cunsolo alla voce e chitarra, Enzo Ruggiero al basso e Paolo Santagati alla batteria. Il gruppo sviluppa un rock alternativo che unisce folk rock, psichedelia e un forte senso mediterraneo, diventando uno dei riferimenti della scena italiana. Prodotti dal mai dimenticato Francesco Virlinzi per Cyclope Records, pubblicano Flor de Mal (1991), Revisioni (1993) e Aria (1995). Nel 2014 tornano sulle scene con l’album Flor, pubblicato da The Prisoner Rec. Significativa anche l’uscita del VHS del 1993, oggi pressoché introvabile, dal titolo Flor De Mal – Austin TX.

Il concerto del 1995 a Catania

Uno dei momenti più rilevanti della storia dei Flor è il concerto del 6 agosto 1995 allo stadio Angelo Massimino di Catania, già Cibalì. In quell’occasione la band si esibisce come gruppo spalla dei R.E.M., insieme a Radiohead, allora ancora poco conosciuti. Un evento che ha segnato la memoria collettiva della scena musicale cittadina, definita la “Seattle italiana”, consolidando il legame internazionale del gruppo.

Conclusione

Con IRI, Marcello Cunsolo prosegue un cammino artistico coerente, lontano dalle logiche del mercato e vicino a una dimensione autentica della musica. Un album che unisce radici, indipendenza e continuità creativa, confermando una voce riconoscibile nel panorama musicale italiano. Per acquistarlo, contattate direttamente il musicista, questo è il link. (La redazione)