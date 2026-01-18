Cinque canzoni che catturano l’anima del Brasile

Il Brasile è noto per la sua vivace e coinvolgente scena musicale, che spazia dal samba alla bossa nova, dalla MPB (Música Popular Brasileira) al funk carioca. In questa breve carrellata, vi presenteremo cinque brani che incapsulano l’essenza della musica brasiliana e che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura del Paese.

Garota de Ipanema – Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes

Questa canzone, comunemente nota come “The Girl from Ipanema”, è diventata un classico della bossa nova. Scritta nel 1962, racconta l’incantevole storia di una ragazza che cammina per la spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro. La sua melodia dolce e il testo romantico trasportano l’ascoltatore direttamente sulle sabbie dorate del Brasile. Di seguito l’esecuzione del brano da parte di Stan Getz feat. Astrud Gilberto.

Aquele Abraço – Gilberto Gil

Conosciuta come l’inno non ufficiale di Rio de Janeiro, “Aquele Abraço” è un’allegra celebrazione della diversità culturale della città. Scritta nel 1969 da Gilberto Gil, questa canzone è un inno all’unità e alla forza del popolo brasiliano, con un ritmo contagioso che invita tutti a ballare e cantare insieme.

Trem das Onze – Adoniran Barbosa

Una delle canzoni più celebri di Adoniran Barbosa, “Trem das Onze” è un classico del genere samba paulista. La canzone, pubblicata nel 1964, narra l’emozionante storia di un uomo che deve lasciare la sua amata a causa dell’orario del treno delle undici. Con la sua melodia coinvolgente e le parole toccanti, questa canzone è diventata un’icona della musica brasiliana.

Águas de Março – Antonio Carlos Jobim

Considerata una delle migliori composizioni di Antonio Carlos Jobim, “Águas de Março” del 1972 è un brano che cattura l’essenza poetica e melodica della MPB. Nella versione interpretata da Tom Jobim e Elis Regina, questa canzone si apre come una conversazione tra due voci che cantano sulle piogge di marzo e sulla bellezza della vita. La sua armonia sofisticata e il testo suggestivo la rendono un capolavoro senza tempo.

Mas Que Nada – Jorge Ben

Scritta nel 1963 dal compositore e pianista brasiliano Jorge Ben, “Mas Que Nada” è diventata un successo globale grazie all’interpretazione del gruppo di Sergio Mendes. Questa canzone, con il suo ritmo irresistibile e il mix di samba e bossa nova, incarna l’energia festosa del Brasile. È un inno all’ottimismo e all’allegria che conquista chiunque la ascolti.

Conclusione

Queste cinque canzoni rappresentano solo una piccola parte della ricca tradizione musicale brasiliana, ma sono un’ottima introduzione per coloro che vogliono scoprire l’anima musicale di questo meraviglioso Paese. Dalle dolci melodie della bossa nova al ritmo scatenato del samba, la musica brasiliana continua a incantare e a far ballare il mondo intero. (La redazione)