Il disco in evidenza: Segreti ed altre storie, 2015, Roberto D’Ambrosio

Segreti ed altre Storie, pubblicato nel 2015, è un lavoro composto da dieci brani che raccontano emozioni personali e condivisibili. Nove canzoni portano la firma di Roberto D’Ambrosio, mentre una nasce dalla collaborazione con Amerigo Verardi. Un disco che alterna delicatezza e tensione, senza mediazioni superflue.

Un equilibrio tra intimità e impatto

Le tracce si muovono tra atmosfere tenui e acustiche e passaggi più duri e inquieti, capaci di colpire con forza immediata. I testi attraversano malinconia e consapevolezza, raccontando la necessità di vivere la vita fino in fondo, senza filtri.

Temi e scrittura

Le canzoni parlano di ciò che resta spesso non detto, di cure simboliche e reali per andare avanti, di amicizia e amore. Portami Fortuna, scritta da Roberto D’Ambrosio e Amerigo Verardi, si inserisce in questo percorso narrativo con coerenza e intensità. Il desiderio di condividere i nuovi brani diventa parte integrante del progetto.

Produzione e crediti

Il disco è stato registrato e missato a Brindisi da Paolo Montinaro presso il Pure Rock Studio di Nanni Surace. Il mastering è stato realizzato alla OMstudio Mastering Room. La produzione porta la firma di Amerigo Verardi.

Conclusione

Segreti ed altre Storie di Roberto D’Ambrosio è un lavoro essenziale e sincero, costruito su contrasti emotivi e su una scrittura che guarda alla vita senza retorica, scegliendo la condivisione come atto naturale e necessario. (La redazione)