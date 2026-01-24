Il disco in evidenza: Written Into Changes, 2026, Avalon Emerson & the Charm

Written Into Changes non è solo un album: è una dichiarazione di identità artistica. Il secondo disco di Avalon Emerson & the Charm, primo per Dead Oceans, nasce da un percorso personale e musicale costruito nel tempo, attraverso viaggi continui, spostamenti geografici e trasformazioni interiori. È un lavoro che accetta il cambiamento e lo rende struttura, linguaggio e forma sonora.

Un album scritto nel tempo e nei luoghi

Il progetto prende forma in cinque anni di movimento costante. DJ set multinazionali, trasferimenti da Berlino a Los Angeles fino a New York e una vita costruita tra continenti diversi diventano materia narrativa e sonora. Written Into Changes è un disco che si muove nello spazio e nel tempo, intrecciando memoria, esperienza e visione. Il cambiamento non è un tema: è il motore creativo dell’intero progetto.

Il singolo Jupiter and Mars e l’anticipazione del progetto

In parallelo all’annuncio dell’album, Avalon Emerson ha condiviso il singolo Jupiter and Mars, scritto e prodotto con Rostam Batmanglij, ex Vampire Weekend. Il brano è accompagnato da un video diretto da Ben Turok e rappresenta il primo vero assaggio dell’estetica del nuovo disco. È una traccia che sintetizza intimità, movimento e apertura emotiva, anticipando l’identità sonora dell’album.

Avalon Emerson & the Charm: un progetto sempre più maturo

Written Into Changes è il secondo album firmato Avalon Emerson & the Charm e segue il debutto & the Charm del 2023. Rispetto al primo disco, il processo creativo cambia profondamente. Le nuove composizioni nascono con una visione più consapevole delle dinamiche live e dell’energia scenica. Il risultato è un album guidato dalla band, ricco di groove, profondamente legato alla dance e costruito su una continua ricerca di equilibrio tra generi. Le canzoni hanno attraversato diverse versioni e contaminazioni prima di trovare la loro forma definitiva, in un lavoro di invenzione e revisione costante.

Produzione e collaborazioni

Il progetto coinvolge una squadra artistica ampia e strutturata:

Nathan Jenkins (Bullion) , co-produttore del progetto

, co-produttore del progetto Rostam Batmanglij , co-produzione

, co-produzione Keivon Mehdi Hobeheidar , basso e violoncello

, basso e violoncello Jay Flew , polistrumentista

, polistrumentista Hunter Lombard, chitarra

Le registrazioni iniziali si sono svolte a Braintree, in Inghilterra, tra inverno e primavera 2024. I brani con Batmanglij sono stati registrati a Los Angeles. Tocchi di synth sono stati aggiunti al Synth Cabin del Rosen Sound di Glendale, California. La produzione riflette un approccio collettivo, organico e stratificato.

I brani già pubblicati: Eden e il percorso verso l’album

Prima di Jupiter and Mars, l’artista aveva già condiviso Eden, primo estratto dal disco. Entrambi i brani costruiscono un percorso coerente che accompagna l’ascoltatore verso l’uscita di Written Into Changes.

Live e concerti europei

Avalon Emerson & the Charm celebreranno l’uscita dell’album con una serie di concerti europei. Tra le date annunciate, spicca il dj-set di Avalon Emerson al Kappa FuturFestival di Torino, oltre a tappe a Manchester, Londra, Parigi, Berlino e in altri paesi europei. Il live diventa parte integrante dell’identità del progetto, coerente con l’idea di musica come esperienza fisica e collettiva.

Tracklist ufficiale di Written Into Changes

Eden Jupiter and Mars Buon compleanno Written Into Changes Stella di legno God Damn (Finito) Come osa questa birra Topo di campagna Non voglio litigare Terra Viva

Un album che trasforma il cambiamento in linguaggio

Written Into Changes rappresenta una nuova fase artistica per Avalon Emerson. È un progetto che unisce introspezione, struttura musicale e visione collettiva. Un disco che non racconta il cambiamento, ma lo rende forma, suono e identità. Con questo lavoro, Avalon Emerson & the Charm costruiscono un’opera coerente, dinamica e profondamente contemporanea, capace di muoversi tra club culture, band sound e scrittura personale. (La redazione)

