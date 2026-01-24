Il disco in evidenza: Written Into Changes, 2026, Avalon Emerson & the Charm

Written Into Changes è il nuovo album di Avalon Emerson & the Charm. Un disco nato da viaggi, memoria e cambiamento, anticipato dai singoli Eden e Jupiter and Mars, prodotto con Rostam Batmanglij e Nathan Jenkins. In uscita il 20 marzo 2026 per Dead Oceans.
Written Into Changes non è solo un album: è una dichiarazione di identità artistica. Il secondo disco di Avalon Emerson & the Charm, primo per Dead Oceans, nasce da un percorso personale e musicale costruito nel tempo, attraverso viaggi continui, spostamenti geografici e trasformazioni interiori. È un lavoro che accetta il cambiamento e lo rende struttura, linguaggio e forma sonora.
Il progetto prende forma in cinque anni di movimento costante. DJ set multinazionali, trasferimenti da Berlino a Los Angeles fino a New York e una vita costruita tra continenti diversi diventano materia narrativa e sonora. Written Into Changes è un disco che si muove nello spazio e nel tempo, intrecciando memoria, esperienza e visione. Il cambiamento non è un tema: è il motore creativo dell’intero progetto.
In parallelo all’annuncio dell’album, Avalon Emerson ha condiviso il singolo Jupiter and Mars, scritto e prodotto con Rostam Batmanglij, ex Vampire Weekend. Il brano è accompagnato da un video diretto da Ben Turok e rappresenta il primo vero assaggio dell’estetica del nuovo disco. È una traccia che sintetizza intimità, movimento e apertura emotiva, anticipando l’identità sonora dell’album.
Written Into Changes è il secondo album firmato Avalon Emerson & the Charm e segue il debutto & the Charm del 2023. Rispetto al primo disco, il processo creativo cambia profondamente. Le nuove composizioni nascono con una visione più consapevole delle dinamiche live e dell’energia scenica. Il risultato è un album guidato dalla band, ricco di groove, profondamente legato alla dance e costruito su una continua ricerca di equilibrio tra generi. Le canzoni hanno attraversato diverse versioni e contaminazioni prima di trovare la loro forma definitiva, in un lavoro di invenzione e revisione costante.
Il progetto coinvolge una squadra artistica ampia e strutturata:
Le registrazioni iniziali si sono svolte a Braintree, in Inghilterra, tra inverno e primavera 2024. I brani con Batmanglij sono stati registrati a Los Angeles. Tocchi di synth sono stati aggiunti al Synth Cabin del Rosen Sound di Glendale, California. La produzione riflette un approccio collettivo, organico e stratificato.
Prima di Jupiter and Mars, l’artista aveva già condiviso Eden, primo estratto dal disco. Entrambi i brani costruiscono un percorso coerente che accompagna l’ascoltatore verso l’uscita di Written Into Changes.
Avalon Emerson & the Charm celebreranno l’uscita dell’album con una serie di concerti europei. Tra le date annunciate, spicca il dj-set di Avalon Emerson al Kappa FuturFestival di Torino, oltre a tappe a Manchester, Londra, Parigi, Berlino e in altri paesi europei. Il live diventa parte integrante dell’identità del progetto, coerente con l’idea di musica come esperienza fisica e collettiva.
Written Into Changes rappresenta una nuova fase artistica per Avalon Emerson. È un progetto che unisce introspezione, struttura musicale e visione collettiva. Un disco che non racconta il cambiamento, ma lo rende forma, suono e identità. Con questo lavoro, Avalon Emerson & the Charm costruiscono un’opera coerente, dinamica e profondamente contemporanea, capace di muoversi tra club culture, band sound e scrittura personale. (La redazione)
