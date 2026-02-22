Amazon e l’impegno per l’energia carbon-free globale

Amazon si conferma tra i principali acquirenti aziendali di energia carbon-free nel mondo, con più di 700 progetti attivi in 28 paesi e investimenti superiori a 40 gigawatt di energia senza carbonio, sufficienti ad alimentare oltre 12,1 milioni di case negli Stati Uniti. Questo impegno non solo supporta le operazioni aziendali, ma contribuisce a potenziare la rete elettrica a beneficio di comunità, ospedali e scuole, dimostrando un modello di crescita responsabile e sostenibile.

Investimenti globali in energia rinnovabile

Dal 2020, Amazon è riconosciuta come il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile, includendo progetti eolici, solari e nucleari. L’azienda ha sviluppato oltre 300 impianti solari e eolici su scala industriale, sei parchi eolici offshore in Europa e 11 progetti di accumulo energetico su larga scala, contribuendo a stabilizzare la rete elettrica e a garantire energia affidabile anche durante picchi di domanda.

Gli investimenti di Amazon non si limitano a fornire energia: creano migliaia di posti di lavoro temporanei e centinaia di posizioni permanenti nelle comunità locali, migliorano le infrastrutture elettriche e stimolano l’innovazione tecnologica. Inoltre, collaborazioni con utilities locali, come nel caso dei data center in Mississippi, hanno permesso di aggiungere 650 megawatt di energia rinnovabile alla rete, migliorando l’affidabilità elettrica e riducendo le interruzioni fino al 50% per i residenti.

Energia nucleare di nuova generazione

Un aspetto chiave della strategia di Amazon riguarda l’energia nucleare, essenziale per una produzione continua di energia carbon-free. L’azienda investe miliardi nello sviluppo di small modular reactors (SMR), con il primo accordo nello stato di Washington per la realizzazione di quattro reattori avanzati con capacità iniziale di 320 megawatt, espandibile fino a 960 megawatt, in grado di alimentare circa 770.000 case.

Inoltre, la collaborazione con X-Energy punta a sviluppare oltre 5 gigawatt di nuova capacità nucleare entro il 2039, con un impatto diretto di oltre 1.000 posti di lavoro durante la costruzione e più di 100 posizioni permanenti. Questi investimenti sostengono l’innovazione, riducono le emissioni e rafforzano la leadership tecnologica americana.

Efficienza e affidabilità della rete

Per affrontare la variabilità di solare ed eolico, Amazon ha implementato 11 progetti di accumulo energetico su larga scala, utilizzando software di intelligenza artificiale per ottimizzare la conservazione e il rilascio dell’energia secondo le condizioni reali della rete. Questo approccio aumenta la disponibilità di energia durante le ore serali e riduce gli sprechi, garantendo una rete più affidabile per comunità e aziende.

Nei data center, Amazon misura e migliora continuamente l’efficienza idrica ed energetica, raggiungendo nel 2024 una Water Usage Effectiveness (WUE) globale di 0,15 L/kWh e un Power Usage Effectiveness (PUE) di 1,15, prestazioni superiori alla media del settore del cloud computing. Anche le flotte elettriche e i centri di distribuzione dell’azienda sono progettati per massimizzare l’efficienza e ridurre le emissioni.

Conclusione: un modello di crescita responsabile

L’impegno di Amazon per l’energia carbon-free rappresenta un approccio integrato tra crescita aziendale e beneficio per la comunità. Gli investimenti in energie rinnovabili, nucleari e sistemi di accumulo contribuiscono a creare infrastrutture più resilienti, abbassare i costi dell’energia e generare opportunità occupazionali. Con oltre 700 progetti globali e l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, Amazon dimostra come la responsabilità ambientale e la crescita economica possano andare di pari passo, sostenendo le esigenze energetiche del presente e costruendo un futuro più sostenibile. (La redazione)

